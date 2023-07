Nicaragua dự kiến thành lập Đại sứ quán tại Bình Nhưỡng

Photo : YONHAP News

Tờ báo La Prensa của Nicaragua ngày 25/7 (giờ địa phương) đã đưa tin Chính phủ nước này gần đây đã đạt được thỏa thuận với Bắc Triều Tiên về việc thành lập Đại sứ quán tại thủ đô Bình Nhưỡng.Theo tờ báo này, Phó Tổng thống Rosario Murillo cho biết đã gặp gỡ phái đoàn đại diện do Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un phái cử sang Nicaragua và nhận được lời cam kết sẽ mở cửa Đại sứ quán tại Bình Nhưỡng. Bà cho biết đã gửi cho miền Bắc văn kiện về nhân viên ngoại giao hoạt động tại Bình Nhưỡng.Được biết, Phó Tổng thống Murillo là vợ của Tổng thống Daniel Ortega, nhà độc tài cầm đầu chính quyền Nicaragua trong suốt 20 năm qua. Tương tự như Bắc Triều Tiên, Nicaragua cũng là nước đang bị cộng đồng quốc tế cô lập do có chính sách cầm quyền dài hạn và đàn áp nhân quyền.Trong Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ do Washington chủ trì vào năm ngoái, lãnh đạo ba nước theo chủ nghĩa độc tài chống Mỹ là Nicaragua, Cuba và Venezuela đã bị loại khỏi danh sách được mời tham dự.Vào năm 1979, miền Bắc đã từng đặt trụ sở Đại sứ quán tại thủ đô Managua của Nicaragua, song đã đóng cửa vào năm 1995. Theo đó, có khả năng là Bình Nhưỡng cũng sẽ phái cử đoàn đại diện ngoại giao đến Nicaragua trong thời gian tới.