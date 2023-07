Chính giới khởi động nhóm chuyên trách về khắc phục, hỗ trợ thiệt hại do mưa lớn

Photo : YONHAP News

Chính giới Hàn Quốc đã tổ chức cuộc họp đầu tiên của nhóm chuyên trách về khắc phục và hỗ trợ thiệt hại do mưa lớn vào ngày 26/7 tại Quốc hội.Nhóm chuyên trách bao gồm Phó Đại diện đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân và đảng đối lập Dân chủ đồng hành tại Quốc hội là Lee Yang-soo và Song Ki-hun, cùng các thành viên cấp cao của hai đảng này tại 4 ủy ban thường trực Quốc hội là Ủy ban Hành chính và an toàn, Ủy ban Địa chính và giao thông, Ủy ban Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi, lương thực, hải dương và thủy sản, Ủy ban Môi trường và lao động.Sau cuộc họp, Phó Đại diện đảng Sức mạnh quốc dân tại Quốc hội Lee Yang-soo cho biết các bên đã thảo luận sâu và hiệu quả để các dự luật về khắc phục và đối phó dài hạn với thiệt hại do mưa lũ, thiên tai và sự cố có thể đạt được thành quả.Phó Đại diện đảng Dân chủ đồng hành Song Ki-hun thì cho biết hai đảng đã đồng ý tích cực hợp tác để cơ chế thảo luận này đạt được kết quả thiết thực; nhất trí các thành viên cấp cao tại mỗi ủy ban thường trực sẽ tự thảo luận cụ thể về nội dung dự luật và trình lên nhóm chuyên trách.Đặc biệt, liên quan tới dự luật về thiệt hại do mưa lũ dự kiến sẽ được trình lên Ủy ban Môi trường và lao động, nhóm chuyên trách nhất trí sẽ thông qua dự luật này tại phiên họp toàn thể cuối cùng khóa họp Quốc hội bất thường tháng 7.Chính giới sẽ tổ chức cuộc họp tiếp theo của nhóm chuyên trách vào ngày 31/7 tới để tiếp tục thảo luận các vấn đề liên quan.