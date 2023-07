Miền Bắc đón tiếp đại diện Trung Quốc và Nga tham dự lễ kỷ niệm 70 năm đình chiến chiến tranh Triều Tiên

Photo : KBS News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 27/7 đăng tin Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un một ngày trước đó đã gặp gỡ đoàn đại diện quân sự Nga do Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đứng đầu, nhân chuyến thăm miền Bắc để tham dự lễ kỷ niệm 70 năm Ngày chiến thắng, tức ngày ký kết Hiệp định đình chiến chiến tranh Triều Tiên (27/7/1953).Chủ tịch Kim đã cùng đoàn đại diện Nga tham quan Triển lãm trang bị vũ trang 2023 và giới thiệu các thiết bị kỹ thuật chiến đấu và vũ khí được nghiên cứu phát triển và sản xuất dựa theo kế hoạch phát triển quốc phòng.Hình ảnh được KCNA công bố còn có tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-18, cùng với một số thiết bị trông giống với máy bay không người lái hiện đại của Mỹ.Trong cuộc họp song phương, Bình Nhưỡng và Matxcơva đã hồi tưởng về những ký ức tốt đẹp trong mối quan hệ hữu nghị Nga-Triều, thảo luận và đánh giá các mối quan tâm chung về an ninh quốc phòng, môi trường an ninh khu vực và quốc tế.Mặc dù nội dung cuộc họp không được công bố cụ thể, song khả năng cao hai nước đã tiến hành đánh giá về tình hình "cuộc chiến tranh lạnh mới" ngày càng nghiêm trọng giữa liên quân Hàn-Mỹ-Nhật và ba nước Nga-Trung-Triều, bùng nổ do cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Ngoài ra, cuộc họp có thể cũng đã xoay quanh vấn đề Bình Nhưỡng sẽ cung cấp vũ khí cho Matxcơva để chiến đấu với Kiev.Mặt khác, từ 0 giờ ngày 27/7, ông Kim Jong-un đã cùng ông Sergei Shoigu và Ủy viên Bộ Chính trị đảng Cộng sản kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (tương đương Quốc hội) Trung Quốc Lý Hồng Trung xem màn trình diễn chúc mừng kỷ niệm 70 năm Ngày chiến thắng.Đoàn đại biểu Chính phủ Bắc Kinh do ông Lý Hồng Trung đứng đầu đến Bình Nhưỡng trễ hơn phía Matxcơva một ngày, song đã kịp đưa lá thư của Chủ tịch nước Tập Cận Bình cho nhà lãnh đạo miền Bắc ngay trước buổi diễn.Trong bữa tiệc chào đón đoàn đại biểu Chính phủ Trung Quốc, Trưởng Ban Đối ngoại thuộc Ủy ban trung ương đảng Lao động Kim Song-nam đã bày tỏ sự kính trọng đối với các liệt sĩ và chiến sĩ Trung Quốc đã giúp đỡ miền Bắc trong cuộc chiến tranh Triều Tiên.KCNA nhận định lần gặp này có ý nghĩa quan trọng trong việc thắt chặt hơn nữa mối quan hệ song phương chiến lược và truyền thống để đáp ứng các nhu cầu của thời đại mới, nhằm ứng phó với môi trường an ninh khu vực và quốc tế đang thay đổi chóng mặt; cũng như nâng cao thêm việc hợp tác chiến lược và chiến thuật song phương trong lĩnh vực an ninh quốc phòng.Về phần mình, Bộ Thống nhất Hàn Quốc nhận định khả năng cao Bắc Triều Tiên sẽ tổ chức lễ duyệt binh nhân kỷ niệm Ngày chiến thắng vào tối ngày 27/7.