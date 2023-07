Lợi nhuận quý II của Điện tử Samsung giảm 95% so với cùng kỳ năm trước

Photo : YONHAP News

Hãng điện tử Samsung ngày 27/7 công bố doanh thu quý II của hãng đạt 60.100 tỷ won (47,3 tỷ USD), lợi nhuận kinh doanh đạt 670 tỷ won (527,35 triệu USD), giảm lần lượt 22,28% và 95,26% so với cùng kỳ năm trước.So với quý I, thời điểm kết quả kinh doanh tồi tệ nhất kể từ sau khủng hoảng tài chính toàn cầu, doanh thu quý II thấp hơn 3.700 tỷ won (2,91 tỷ USD), nhưng lợi nhuận kinh doanh lại tăng khoảng 30 tỷ won (23,61 triệu USD).Mảng chíp bán dẫn, lĩnh vực được quan tâm nhiều nhất, vẫn tiếp tục đình trệ bất chấp doanh thu mặt hàng chíp nhớ đã được hồi phục.Doanh thu quý II mảng chíp bán dẫn đạt 14.730 tỷ won (11,59 tỷ USD), tăng 1.000 tỷ won (787,08 triệu USD) so với quý I, thua lỗ 4.360 tỷ won (3,43 tỷ USD), quy mô lỗ giảm 220 tỷ won (173,16 triệu USD).Mảng điện thoại di động, từng đóng vai trò đầu tàu kéo kết quả kinh doanh quý I, đạt doanh thu 40.200 tỷ won (31,64 tỷ USD) trong quý II, lợi nhuận đạt 3.830 tỷ won (3,01 tỷ USD), lần lượt giảm 4.100 tỷ won (3,23 tỷ USD) và 380 tỷ won (299,09 triệu USD) so với quý I, được phân tích do hiệu ứng ra mắt mẫu điện thoại mới Galaxy S23 hồi quý I đã giảm dần.Doanh thu của Harman, công ty con về mảng âm thanh mà Samsung mua lại năm 2017, đạt 3.500 tỷ won (2,76 tỷ USD) và lợi nhuận đạt 250 tỷ won (197,09 triệu USD), đều tăng so với quý I, được phân tích là do nhu cầu tăng. Doanh thu màn hình ghi nhận lợi nhuận tương tự quý I là 840 tỷ won (662,22 triệu USD) nhờ doanh số bán các mặt hàng cao cấp ổn định.Điện tử Samsung dự báo kết quả kinh doanh của toàn công ty, trọng tâm là mảng linh kiện, trong nửa cuối năm nay sẽ được cải thiện hơn nửa đầu năm, do nhu cầu công nghệ thông tin (IT) toàn cầu sẽ dần hồi phục. Hãng sẽ mở rộng hơn nữa tỷ trọng các mặt hàng công nghệ cao như bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động (DRAM) ở lĩnh vực máy chủ tính năng cao và điện thoại cao cấp.