Kim ngạch thương mại của Hàn Quốc năm 2022 đạt mức cao kỷ lục gần 1.400 tỷ

Photo : YONHAP News

Cơ quan hải quan Hàn Quốc ngày 27/7 đã công bố tài liệu "Thống kê hoạt động thương mại của doanh nghiệp năm 2022". Theo đó, trong năm ngoái, kim ngạch thương mại của Hàn Quốc đạt 1.358 tỷ USD, tăng 132 tỷ USD so với một năm trước (10,8%).Số doanh nghiệp tham gia hoạt động thương mại trong năm ngoái là 251.246 đơn vị, giảm 1.812 đơn vị (0,7%) so với năm 2021. Trong đó, có 95.984 công ty xuất khẩu, tăng nhẹ 0,4%; 208.834 công ty nhập khẩu, giảm 1,6%.Ngoài ra, có 59.173 công ty bắt đầu hoạt động thương mại trong năm ngoái, giảm 12% so với năm 2021. Trong khi đó, có 60.985 công ty rút khỏi thị trường, tăng 6,6%.Đứng đầu trong danh sách có biến động lớn nhất về số doanh nghiệp trong xuất khẩu là lĩnh vực giấy và sản phẩm liên quan, với tỷ lệ gia nhập là 41,8% và rời đi là 40,6%. Về nhập khẩu, lĩnh vực có tỷ lệ gia nhập cao nhất là sản phẩm da thuộc với 44,1%, tỷ lệ rời đi cao nhất là vải sợi (45,9%).Trong số các đơn vị bắt đầu tham gia hoạt động thương mại năm 2021, tỷ lệ doanh nghiệp sống sót qua một năm đạt 48,4% đối với doanh nghiệp xuất khẩu và 49,5% với doanh nghiệp nhập khẩu. Tỷ lệ doanh nghiệp xuất khẩu tồn tại trên 5 năm đạt 16,5%, tỷ lệ này ở doanh nghiệp nhập khẩu là 18,7%.Ngoài ra, có 3.287 doanh nghiệp có tỷ lệ tăng trưởng xuất khẩu ba năm gần nhất cao hơn tăng trưởng tổng kim ngạch xuất khẩu, giảm 20% so với năm 2021.Số công ty "linh dương", tức công ty trẻ dưới 5 tuổi tăng trưởng nhanh, là 1.153 đơn vị, giảm 12,3%.