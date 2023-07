Dân số Hàn Quốc giảm hai năm liên tiếp

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 27/7 công bố "Kết quả Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2022". Trong năm ngoái, dân số Hàn Quốc đạt 51.692.000 người, giảm 46.000 người (0,1%) so với năm 2021.Dân số Hàn Quốc từng đạt đỉnh 51.829.000 người vào năm 2020, sau đó lần đầu giảm xuống 51.738.000 người vào năm ngoái, năm nay là năm giảm thứ hai liên tiếp.Đặc biệt, dân số người Hàn đạt 49.940.000 người, giảm 148.000 người (0,3%), xuống dưới mức 50 triệu người. Ngược lại, dân số người nước ngoài tăng thêm hơn 100.000 người (6,2%), đạt 1.752.000 người, được phân tích là do các biện pháp hạn chế đi lại trong đợt dịch COVID-19 đã được nới lỏng. Điều này có nghĩa là xu hướng giảm dân số tự nhiên do tỷ lệ sinh giảm và dân số già hóa đang được bù đắp một phần nhờ người nhập cư.Xét theo độ tuổi, dân số trẻ em và dân số trong độ tuổi lao động có tốc độ giảm nhanh hơn tổng dân số. Dân số dưới 14 tuổi đạt 5.860.000 người, giảm 230.000 người, tỷ lệ giảm là 3,7%. Dân số trong độ tuổi lao động từ 15-64 tuổi cũng giảm 260.000 người.Ngược lại, dân số trên 65 tuổi đạt 9,15 triệu người, tăng hơn 5% so với một năm trước. Chỉ số già hóa dân số, thể hiện số người cao tuổi trên 100 dân số dưới 14 tuổi, đạt 156 người, mức cao kỷ lục.Cục Thống kê quốc gia cho biết vào năm 2016, tỷ lệ dân số dưới 14 tuổi và dân số cao tuổi bằng nhau, chỉ số già hóa dân số khi đó bằng 100 người, vậy nhưng chỉ 5 năm sau chỉ số này đã tăng thêm 56 người.Vấn đề nghiêm trọng cần cân nhắc là triển vọng trong thời gian tới. Cục Thống kê dự báo với tỷ lệ sinh thấp nhất trên thế giới, tới năm 2070, dân số Hàn Quốc sẽ giảm xuống còn 38 triệu người, bằng 70% so với hiện nay. Ngoài ra, tỷ lệ dân số cao tuổi trên 100 dân số trong độ tuổi lao động sẽ tăng hơn 4 lần, từ 24 người như hiện nay lên 100 người vào năm 2070, làm gia tăng gánh nặng chăm sóc người cao tuổi.