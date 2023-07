Công ty Hàn Quốc vượt mặt đổi thủ Đức để giành hợp đồng chung cấp xe bọc thép cho Australia

Photo : YONHAP News

Nhật báo The Australian của Australia ngày 26/7 đã đưa tin công ty quốc phòng Hanwha Defence thuộc tập đoàn Hanwha của Hàn Quốc đã chiến thắng Rheinmetall - công ty sản xuất vũ khí của Đức, để giành hợp đồng cung cấp 129 xe bọc thép cho Chính phủ Australia với tổng giá trị là 2.068 tỷ won (1,63 tỷ USD).Một quan chức Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) đánh giá thành quả lần này được tạo ra từ sự ưu việt và sức cạnh tranh cao của hệ thống vũ khí Hàn Quốc, cùng với những nỗ lực thương thảo của doanh nghiệp và sự hỗ trợ từ Chính phủ.Theo The Australian, mặc dù giá đấu thầu mà Rheinmetall đưa ra thấp hơn phía Hàn Quốc, song tính năng của xe bọc thép Redback của Hanwha được đánh giá cao hơn dòng xe Lynx của Rheinmetall.Vào tháng 9/2019, Canberra đã công bố dự án "LAND 400 giai đoạn III" nhằm cải tiến quân đội Australia, chọn ra xe bọc thép Redback của Hanwha và Lynx của Rheinmetall làm ứng viên cuối cùng cho kế hoạch cung cấp xe bọc thép của nước mình.Đặc biệt, đã từng có nhiều ý kiến cho rằng Rheinmetall sẽ giành lợi thế trong lần đấu thầu này do có dòng xe bọc thép Boxer đang được sản xuất tại Australia. Thêm vào đó, Canberra gần đây cũng ký kết hợp đồng với Berlin để xuất khẩu ngược dòng xe Boxer sản xuất tại nước này trở lại Đức.Tuy nhiên, việc Australia lựa chọn Hanwha lần này có khả năng sẽ khiến nhà máy của Rheinmetall tại thành phố Brisbane đóng cửa vào năm 2026, và cũng sẽ làm phi vụ xuất khẩu ngược xe bọc thép Boxer của Australia đổ vỡ.Redback là xe bọc thép chiến đấu bộ binh tân tiến nhất, có hệ thống "phòng thủ chủ động" với tính năng phát hiện sớm và vô hiệu hóa các đòn công kích bằng tên lửa điều khiển chống tăng (ATGM).Trước đó, Hanwha Defence cũng đã từng ký hợp đồng xuất khẩu pháo tự hành K-9 với Australia vào tháng 12/2021 và đang xây dựng cơ sở sản xuất xe bọc thép tối tân tại sân bay quốc tế Avalon tại thành phố Geelong, Australia.