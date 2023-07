Hàn Quốc và Mỹ nhất trí tăng cường phối hợp với khối tư nhân ngăn chặn Bắc Triều Tiên đánh cắp tài sản ảo

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Trưởng Ban hoạch định ngoại giao hạt nhân Bắc Triều Tiên Lee Joon-il ngày 26/7 đã có cuộc gặp với Phó Đặc phái viên phụ trách chính sách miền Bắc thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Jung Pak tại Seoul, đánh giá tình hình phối hợp Hàn-Mỹ, thảo luận về phương án đối phó về hoạt động trái phép trên không gian mạng của Bắc Triều Tiên. Đây là cuộc họp cấp chuyên viên lần thứ 4 giữa hai nước về vấn đề này.Quan chức hai bên đánh giá mỗi năm, Bắc Triều Tiên đang kiếm được hàng trăm triệu đô-la Mỹ lợi nhuận phi pháp từ các vụ đánh cắp tài sản ảo, hoặc đưa nhân lực nước này giả danh xin việc làm tại các công ty công nghệ thông tin (IT) toàn cầu.Hai bên nhất trí mở rộng chia sẻ thông tin với các trang web tìm việc làm toàn cầu và các nền tảng thanh toán trực tuyến; tăng cường phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ tài sản ảo, để đối phó một cách hiệu quả với các hành vi đánh cắp tài sản ảo và rửa tiền của miền Bắc.Quan chức Hàn-Mỹ cũng đồng ý sẽ chia sẻ thông tin, phối hợp chặt chẽ để đối phó với các hoạt động tấn công mạng của Bắc Triều Tiên nhằm đánh cắp thông tin ở lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.Hai nước nhất trí tăng cường nỗ lực về mặt ngoại giao với Chính phủ các nước và các tổ chức quốc tế, trong đó có những nước mà nhân lực IT của miền Bắc đang hoạt động; chung sức để tăng cường năng lực an ninh mạng cho các nước đang phát triển.Seoul và Washington gần đây đang có những bước đi phối hợp chặt chẽ nhằm chặn đứng các hoạt động trên không gian mạng trái phép của Bình Nhưỡng, một phương thức kiếm ngoại tệ mới của nước này để dùng cho các chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa.Mặt khác, trong cuộc gặp trên, quan chức hai nước nhất trí tiếp tục theo dõi chặt chẽ khả năng Bắc Triều Tiên khiêu khích thêm; đối phó cứng rắn với bất cứ động thái khiêu khích nào của miền Bắc trên nền tảng phối hợp ba bên Hàn-Mỹ-Nhật.Đại biểu hai nước lên án Bắc Triều Tiên từ chối đề xuất đối thoại từ cộng đồng quốc tế, tiếp tục khiêu khích tên lửa đạn đạo, đe dọa tới hòa bình và ổn định của khu vực và cộng đồng quốc tế. Đặc biệt, hai bên nhấn mạnh vai trò quan trọng của Nga và Trung Quốc, hai nước thành viên thường trực của Hội đồng bảo an, trong việc thuyết phục miền Bắc dừng khiêu khích, quay trở lại đối thoại phi hạt nhân hóa.