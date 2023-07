Thị trưởng Daegu Hong Joon-pyo bị đình chỉ tư cách đảng viên trong vòng 10 tháng

Photo : YONHAP News

Ủy ban Đạo đức đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân ngày 27/7 đã ra mức kỷ luật nặng, đình chỉ tư cách đảng viên trong vòng 10 tháng đối với Thị trưởng thành phố Daegu Hong Joon-pyo.Vào ngày 15/7 vừa qua, trong khi các công chức của thành phố Daegu đang vật lộn đối phó với đợt mưa lớn, thì ông Hong lại đi chơi golf, làm dấy lên sự phẫn nộ trong dư luận.Sau khi tranh cãi nổ ra, ông này thậm chí còn phản bác rằng việc đánh golf không có gì là không phù hợp, không quy định nào cấm công chức không được đi chơi golf vào ngày nghỉ. Ủy ban đạo đức đảng Sức mạnh quốc dân nhận định hành vi và phát ngôn của ông Hong đã vi phạm quy tắc đạo đức của đảng, xa rời lòng dân, tổn hại tới hình ảnh của đảng.Ông Hong sau đó đã không trực tiếp tham gia buổi giải trình tại Ủy ban vào ngày 26/7, thay vào đó tình nguyện đi khắc phục mưa lũ ở huyện Yecheon, tỉnh Bắc Gyeongsang.Trước sự chỉ trích dâng cao từ trong và ngoài đảng, vào ngày 19/7, ông Hong đã tổ chức buổi họp báo, cúi đầu đón nhận lời chỉ trích về hành động không phù hợp của bản thân, và xóa các bài đăng gây tranh cãi trên mạng xã hội.Sau quyết định của Ủy ban đạo đức đảng, ông Hong bày tỏ mong muốn vấn đề tranh cãi sẽ chấm dứt tại đây, đồng thời nhấn mạnh nhiệm kỳ Thị trưởng Daegu của bản thân vẫn còn kéo dài ba năm nữa.Mặc dù bị đình chỉ tư cách đảng viên trong 10 tháng nhưng ông Hong sẽ vẫn tiếp tục giữ chức Thị trưởng do đây là vị trí do cử tri bầu ra. Do vậy, dự kiến quyết định kỷ luật của đảng không ảnh hưởng gì đặc biệt tới các hoạt động của ông này trên cương vị Thị trưởng Daegu.Tháng 4 năm ngoái, ông Hong từng bị cách chức cố vấn thường trực của đảng sang trận khẩu chiến với một mục sư.