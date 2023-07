Chính trị Thứ trưởng Hàn Quốc thảo luận với EU, Nhật Bản, Australia và New Zealand về an ninh khu vực

Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Chang Ho-jin ngày 26/7 đã có cuộc họp theo hình thức trực tuyến và ngoại tuyến với quan chức các bộ ngành đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) và ba nước khác trong nhóm AP4, nhóm các nước đối tác châu Á-Thái Bình Dương của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), là Nhật Bản, Australia, New Zealand.



Cụ thể, Thứ trưởng Chang thảo luận qua video với Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao và thương mại New Zealand Ben King, và gặp trực tiếp Thứ trưởng Ngoại giao và thương mại Australia Jan Adams, Tổng thư ký Cơ quan đối ngoại châu ÂU (EEAS) Stefano Sannino, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Mori Takeo tại thủ đô Canberra của Australia.



Tại đây, ông Chang đã cập nhật tình hình xúc tiến chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương được Seoul công bố vào tháng 12 năm ngoái. Sau đó, các bên đã tiến hành thảo luận về các vấn đề nổi cộm chính trong khu vực và tìm ra phương án hợp tác giữa AP4 và EU.



Đặc biệt, các quan chức trên còn có cùng quan điểm về tầm quan trọng trong việc đối thoại và hợp tác giữa các nước có cùng lập trường trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương và châu Âu, đồng thời đã trao đổi ý kiến để tạo ra hiệu quả phối hợp trong tương lai.



AP4 và EU đã nhóm họp cấp Thứ trưởng lần thứ hai trong năm nay, sau cuộc họp trước đó vào tháng 1, được phân tích là một trong những nỗ lực để nhấn mạnh tính đoàn kết về an ninh của châu Âu với các quốc gia Ấn Độ-Thái Bình Dương.