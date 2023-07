Phương hướng thành lập Cơ quan Hàng không và vũ trụ Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Hàn Quốc ngày 27/7 công bố về phương hướng thành lập và điều hành Cơ quan Hàng không và vũ trụ.Trước tiên, vị trí Chủ tịch Ủy ban vũ trụ quốc gia hiện do Thủ tướng nắm giữ sẽ được nâng lên cấp Tổng thống; Cơ quan Hàng không và vũ trụ sẽ có chức năng như một ban bí thư, đóng vai trò là "tháp điều khiển về hàng không vũ trụ".Bộ Khoa học giải thích Cơ quan hàng không và vũ trụ sẽ gồm các bộ phận như tên lửa đẩy, khoa học và thăm dò vũ trụ, vệ tinh nhân tạo, hàng không tiên tiến, chính sách hàng không vũ trụ, kinh doanh hàng không vũ trụ, hợp tác quốc tế về hàng không vũ trụ.Cơ quan Hàng không và vũ trụ sẽ thực thi chức năng nghiên cứu phát triển, xây dựng chính sách hàng không và vũ trụ, bồi dưỡng ngành công nghiệp, hợp tác quốc tế, cụ thể hóa "Lộ trình kinh tế vũ trụ tương lai" của Hàn Quốc.Hiện nay, Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông, Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên cùng Viện đánh giá công nghệ công nghiệp Hàn Quốc (KEIT) đang phân chia thực hiện các nghiệp vụ liên quan tới lĩnh vực hàng không vũ trụ. Sắp tới, các nghiệp vụ, dự án liên quan sẽ được chuyển giao cho cơ quan mới.Trường đại học, cơ quan nghiên cứu sẽ vẫn tiếp tục đóng vai trò nghiên cứu như hiện nay, nhưng sẽ theo chỉ định của Cơ quan Hàng không và vũ trụ để thực hiện các nhiệm vụ nhất định của quốc gia liên quan tới lĩnh vực này.Riêng các chính sách, dự án quân sự đang do Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng (DAPA) đảm nhiệm và lĩnh vực an toàn hàng không do Bộ Địa chính và giao thông phụ trách, sẽ vẫn được duy trì như hiện nay, trên cơ sở phối hợp với Cơ quan Hàng không và vũ trụ.Bộ Khoa học cho biết nhân lực, bộ máy của cơ quan mới sẽ được ra mắt ở quy mô tối thiểu, và liên tục được mở rộng tùy theo nhu cầu. Bộ sẽ thảo luận với các ban ngành hữu quan để ấn định phương án cuối cùng.Chính phủ Hàn Quốc tháng 5 năm ngoái đã đề ra phương án thành lập Cơ quan Hàng không và vũ trụ như một bài toán trọng điểm quốc gia. Tới tháng 4 năm nay, Chính phủ đã trình lên Quốc hội Luật đặc biệt về việc thành lập và điều hành Cơ quan Hàng không và vũ trụ, đồng thời đang xúc tiến thành lập cơ quan này.