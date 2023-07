Điện tử LG đạt doanh thu hơn 15 tỷ USD trong quý II, tăng 2,7%

Photo : YONHAP News

Điện tử LG ngày 27/7 công bố lợi nhuận kinh doanh quý II đạt 741,9 tỷ won (580,97 triệu USD), giảm 6,3% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận giảm được phân tích là do các khoản chi trả một lần dồn vào đầu năm như tiền trợ cấp thôi việc, chi phí nguyên vật liệu tăng sau vụ hãng ô tô GM thu hồi mẫu xe điện Chevrolet Bolt EV bị lỗi pin.Ngược lại, doanh thu của hãng trong quý trước đạt 19.998,4 tỷ won (15,66 tỷ USD), tăng 2,7%, mức cao kỷ lục trong các quý II. Trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu hồi phục chậm, sự tăng trưởng doanh thu của LG được phân tích là nhờ việc nâng tỷ trọng giao dịch B2B (giao dịch giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp) ở các mặt hàng linh kiện điện tử dành cho xe ô tô, thiết bị điều hòa không khí.Mảng điện tử gia dụng của LG đạt doanh thu 7.985,5 tỷ won (525,34 triệu USD) trong quý II, lợi nhuận kinh doanh đạt 600,1 tỷ won (469,93 triệu USD), tăng 40% so với cùng kỳ năm trước.Bất chấp nhu cầu chững lại của thị trường, cạnh tranh khốc liệt giữa các doanh nghiệp, các dự án B2B của LG vẫn đạt được tăng trưởng nhờ sản phẩm có hiệu suất cao, thân thiện môi trường. Ngoài ra, hãng cũng đã chủ động nỗ lực ổn định cơ cấu giá thành, như giảm chí phí nguyên vật liệu, vận chuyển, nên nâng cao được lợi nhuận.Mảng tivi của LG đạt doanh thu 3.146,7 tỷ won (2,46 tỷ USD), lợi nhuận đạt 123,6 tỷ won (96,8 triệu USD). Mảng giải pháp linh kiện điện tử cho xe ô tô đạt doanh thu 2.664,5 tỷ won (2,08 tỷ USD), lợi nhuận kinh doanh 89,8 tỷ won (70,32 triệu USD), cao kỷ lục xét riêng trong các quý II.Ở mảng giải pháp kinh doanh, do nhu cầu các mặt hàng công nghệ thông tin (IT) vẫn đang trên đà giảm kéo dài, nên doanh thu của hãng đạt 1.332,7 tỷ won (1,04 tỷ USD) nhưng lợi nhuận chỉ đạt 2,6 tỷ won (2,04 triệu USD), giảm so với cùng kỳ năm ngoái.