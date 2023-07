Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 27/7 (giờ địa phương) đã ra tuyên bố nhân kỷ niệm 70 ký kết Hiệp định đình chiến chiến tranh Triều Tiên (27/7/1953).Tuyên bố nhấn mạnh 70 năm sau Hiệp định đình chiến và Hiệp ước phòng thủ lẫn nhau Hàn-Mỹ, mối quan hệ đồng minh song phương đang ở trạng thái vững chắc hơn lúc nào hết. Trong thời gian tới, hai nước sẽ tiếp tục kề vai sát cánh cùng nhau như khẩu hiệu "We go together".Ông Austin nhấn mạnh mọi người dân Mỹ đều phải ghi nhớ cái giá khủng khiếp của chiến tranh Triều Tiên, những con người quả cảm đã chiến đấu chống lại sự xâm lược trong môi trường, địa hình khắc nghiệt. 36.000 quân nhân Mỹ đã tử trận, hàng trăm nghìn liệt sĩ thuộc quân đội Hàn Quốc và các nước tham chiến với tư cách là lực lượng quân Liên hợp quốc đã ngã xuống.Ngày hôm nay, vẫn còn khoảng 7.000 liệt sĩ Mỹ vẫn chưa tìm thấy hài cốt. Chính phủ Mỹ có nghĩa vụ phải tìm ra câu trả lời cho những gia đình đã mất đi người thân trên chiến trường.Ông Austin nhắc lại phát biểu của cố Tổng thống Dwight Eisenhower sau khi ký kết Hiệp định đình chiến, đó là Mỹ sẽ nỗ lực để tình trạng đình chiến đưa những con người tự do tới gần hơn nữa tới mục tiêu là một thế giới hòa bình. Và thực tế đã chứng minh đúng như phát biểu của cố Tổng thống Mỹ. Trên cương vị Bộ trưởng, ông Austin đã ba lần tới thăm Hàn Quốc và được trực tiếp chứng kiến chủ nghĩa dân chủ thịnh vượng, nền kinh tế năng động và tinh thần đổi mới sáng tạo của Hàn Quốc, đây là một chứng cứ sinh động cho sự hy sinh chung của hai nước.Một ngày trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng ra tuyên bố, nhấn mạnh quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ được gây dựng từ sự hy sinh của những cựu chiến binh tham chiến đang góp phần vào hòa bình và sự thịnh vượng của toàn thế giới ngày hôm nay.