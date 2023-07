Mỹ lên án Nga đang ủng hộ Bắc Triều Tiên phát triển vũ khí trái phép

Photo : YONHAP News

Tại buổi họp báo thường kỳ ngày 27/7 (giờ địa phương), Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ trích việc Nga cử phái đoàn do Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoygudẫn đầu tới Bắc Triêu Tiên dự lễ kỷ niệm 70 năm "Ngày chiến thắng", tức ngày ký kết Hiệp định đình chiến chiến tranh Triều Tiên (27/7/1953).Washington chỉ ra rằng sau khi ra sức ngăn cản Hội đồng bảo an Liên hợp quốc áp lệnh trừng phạt mới với miền Bắc, Matxcơva lại cử Bộ trưởng Quốc phòng nước này tới dự một sự kiện phô trương vũ khí của Bình Nhưỡng, thể hiện sự ủng hộ với các chương trình phát triển vũ khí trái phép của miền Bắc. Hành động này của Nga sẽ gây hại tới hòa bình và an ninh thế giới.Qua đây, Mỹ bày tỏ lo ngại về việc Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Kim Jong-un đưa Bộ trưởng Shoygu tới triển lãm vũ khí để giới thiệu về các loại vũ khí mà nước này đang sở hữu.Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Bắc Triều Tiên đang ủng hộ cuộc tấn công xâm lược của Nga vào Ukraine. Bình Nhưỡng đang hành động vô trách nhiệm và gây ra bất ổn trong vấn đề quốc tế.Tuy nhiên, Mỹ kiềm chế đưa ra lập trường về phái đoàn của Trung Quốc thăm Bình Nhưỡng lần này, chỉ đề nghị Bắc Kinh tận dụng sức ảnh hưởng của mình, đóng vai trò khiến Bắc Triều Tiên dừng gây bất ổn.Mặt khác, Nhà Trắng từ chối đưa ra bình luận về cuộc gặp giữa Chủ tịch Kim Jong-un với Bộ trưởng Quốc phòng Nga, khẳng định các bước đi gần đây của hai nước Nga-Triều không ảnh hưởng tới những lập trường thời gian qua của Washington, đó là sẵn sàng đối thoại với Bình Nhưỡng, phản đối cuộc tấn công xâm lược của Nga vào Ukraine.