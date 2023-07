Sản xuất, tiêu dùng và đầu tư của Hàn Quốc trong tháng 6/2023 đồng loạt tăng

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 28/7 đã công bố báo cáo "Xu hướng hoạt động công nghiệp tháng 6/2023". Trong đó, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 6 đạt 111,1 điểm (so với mức chuẩn 100 điểm năm 2020), tăng 0,1% so với tháng trước.Được biết, sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng khoảng 1% vào tháng 2 và tháng 3 năm nay, sau đó giảm 1,3% trong tháng 4, và tăng trở lại 1,1% vào tháng 5.Lĩnh vực khai thác khoáng sản giảm 1%, sản xuất ngành dịch vụ tăng 0,5% so với tháng trước đó. Ngành sản xuất chế tạo trở lại đà giảm sau một tháng với mức giảm 1,1%. Tuy nhiên, nếu xét theo quý thì sản xuất chế tạo trong quý II lại tăng 3,4% so với quý I, tăng trở lại sau 5 quý kể từ sau quý I năm 2022.Trong đó, sản xuất chế tạo chíp bán dẫn tăng 3,6%, mức tăng lớn hơn so với mức 2,5% của tháng trước, mặc dù được xem là giảm 15,9% nếu so với cùng kỳ năm ngoái. Lý do là xuất khẩu chíp bán dẫn trong tháng 6 được cải thiện hơn so với tháng 5.Tỷ lệ xuất xưởng chíp bán dẫn trong tháng 6 tăng 41,1%, hàng tồn kho cũng giảm trở lại sau ba tháng với mức giảm là 12,3%.Sản xuất chế tạo phụ tùng điện tử tăng 9,7%, xe ô tô giảm 12,9%.Thêm vào đó, tiêu dùng tăng 1% so với tháng trước đó. Cụ thể, tiêu dùng hàng hóa không bền như thực phẩm và ít bền như giày dép, túi xách giảm lần lượt 0,3% và 0,1%, trong khi tiêu dùng trong hàng hóa lâu bền như xe ô tô lại tăng 4,7%.Đầu tư thiết bị tăng 0,2%, do đầu tư thiết bị vận tải như ô tô tăng 1,6%. Ngược lại, đầu tư xây dựng giảm 2,5%, do hiệu suất các công trình xây dựng dân dụng và kiến trúc giảm.Chỉ số động thái kinh tế tổng hợp đánh giá tình trạng cũng như xu thế hiện tại của nền kinh tế là 99,7 điểm, giảm 0,2 điểm so với một tháng trước đó, trở lại đà giảm sau 5 tháng. Chỉ số dự đoán biến động kinh tế trong tương lai gần thì tiếp tục đà tăng trong hai tháng liên tiếp với mức tăng 0,3 điểm trong tháng 6.Theo Bộ Kế hoạch và tài chính, xu thế tăng liên tục trong hai tháng của sản xuất, tiêu dùng và đầu tư, cùng với sự leo thang của sản xuất trong quý II đã xác nhận một lần nữa đà hồi phục của Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý II. Đặc biệt, ngành sản xuất chế tạo tăng trở lại sau 5 quý đã cho thấy Hàn Quốc đang dần thoát khỏi tình trạng đình trệ.