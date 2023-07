Ấn Độ yêu cầu Hàn Quốc và Nhật Bản sửa đổi Hợp đồng thương mại tự do để cân bằng thương mại

Photo : YONHAP News

Hãng tin Reuters của Anh ngày 27/7 (giờ địa phương) đưa tin Bộ trưởng Thương mại và công nghiệp Ấn Độ Piyush Goyal Ấn Độ đã yêu cầu Hàn Quốc và Nhật Bản tái thương thảo về Hợp đồng thương mại tự do (FTA) với nước này, nhằm sửa đổi thành một thỏa thuận cân bằng và công bằng hơn.Theo ông Goyal, New Delhi đã mở rộng cửa thị trường chào đón Tokyo và Seoul, trong khi hai nước này thì lại hạn chế nhập khẩu từ Ấn Độ. Đặc biệt, lượng xuất khẩu từ Nhật Bản sang Ấn Độ tăng tận 200% trong vòng 10 năm kể từ sau khi ký kết FTA.Được biết, cán cân thương mại với Nhật Bản của Ấn Độ đã thâm hụt 8,22 tỷ USD trong năm 2022, mức thâm hụt trở nên nghiêm trọng hơn vào năm 2023 là 11,03 tỷ USD. Thâm hụt thương mại với Hàn Quốc là 9,39 tỷ USD trong năm ngoái, trong năm nay là 14,57 tỷ USD. Lý do là xuất khẩu sang Hàn Quốc giảm 18% trong khi nhập khẩu lại tăng 21%.Ngoài ra, Bộ trưởng Goyal cũng thể hiện sự bất mãn tương tự đối với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).