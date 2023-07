961.000 khách nước ngoài tới du lịch Hàn Quốc trong tháng 6

Photo : YONHAP News

Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) ngày 28/7 công bố lượng khách du lịch tới Hàn Quốc trong tháng 6 vừa qua đạt 961.000 người, tăng 321,9% so với cùng kỳ năm ngoái, mức cao nhất kể từ sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát, bằng 65% so với thời điểm tháng 6/2019 trước đại dịch.Tổng lượng khách du lịch tới Hàn Quốc nửa đầu năm nay đạt 4,43 triệu người, bằng 52,5% so với nửa đầu năm 2019.Trong đó, khách du lịch Nhật Bản đứng đầu, với hơn 197.000 khách thăm Hàn Quốc trong tháng 6, tăng 3.256% so với tháng 6 năm ngoái. Xếp thứ hai là khách Trung Quốc đạt 168.000 người, tăng 1.219%, sau đó tới khách Mỹ đạt 121.000 người, tăng 119%. Đứng thứ 4 là khách Đài Loan đạt 97.000 người, tăng 9.559%, mức tăng cao nhất trong số các nước.KTO cho biết thị trường khách du lịch châu Âu và châu Mỹ đang hồi phục bằng 95% so với năm 2019. Riêng lượng khách Trung Quốc từ tháng 5 năm nay hồi phục với tốc độ nhanh gấp 10 lần so với năm ngoái.Mặt khác, lượng khách du lịch Hàn Quốc xuất cảnh ra nước ngoài trong tháng 6 đạt 1,77 triệu người, tăng 329% so với cùng kỳ năm trước, hồi phục bằng 71% so với tháng 6/2019. Có 9,93 triệu người Hàn du lịch ra nước ngoài trong nửa đầu năm nay, đạt 66% so với nửa đầu năm 2019.