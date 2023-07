Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ-Nhật dự kiến thảo luận về quan hệ hợp tác an ninh theo một tầm cỡ mới

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol dự kiến sẽ thực hiện chuyến công du Mỹ để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ-Nhật vào ngày 18/8, tại Trại David (Camp David) ở bang Maryland, theo lời mời của Tổng thống Joe Biden.Điều phối viên liên lạc chiến lược thuộc Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ (NSC) John Kirby nhận định thông qua cuộc họp này, lãnh đạo Hàn-Mỹ-Nhật sẽ có thể tái xác nhận tình hữu nghị khăng khít, cũng như chúc mừng cho một chương mới trong mối quan hệ ba nước.Theo kế hoạch, Seoul, Washington và Tokyo sẽ thảo luận chuyên sâu về phương án hợp tác liên quan đến việc phối hợp trước các động thái khiêu khích bằng hạt nhân và tên lửa của Bắc Triều Tiên, an ninh kinh tế, các vấn đề chính yếu trong khu vực và toàn cầu, trong đó có cuộc chiến tranh Nga-Ukraine.Được biết, Trại David nằm cách thủ đô Washington 100 km về phía Tây Bắc, là nơi nghỉ ngơi riêng của Tổng thống Mỹ. Ngoài ra, ông Joe Biden lần đầu tiên mời các lãnh đạo nước ngoài đến đây kể từ sau khi nhậm chức.Cuộc gặp lần này được ông Biden đề xuất tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) diễn ra tại thành phố Hiroshima (Nhật Bản) vào tháng 5.Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết đây là cuộc gặp thượng đỉnh Hàn-Mỹ-Nhật đầu tiên được tổ chức riêng biệt, không phải bên lề một hội nghị thượng đỉnh đa phương nào; việc hội nghị được tổ chức tại Mỹ cũng cho thấy Washington đang mong muốn chứng tỏ ý chí hợp tác ba bên và thể hiện tình bằng hữu mật thiết với Seoul và Tokyo.Mặt khác, lý do Trại David được chọn làm địa điểm tổ chức cuộc họp là nhằm tạo ra bầu không khí hết sức thoải mái để các lãnh đạo tham gia có thể đối thoại một cách chân thực trong thời gian dài.Trước đây, cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đã từng đặt chân đến Trại David vào năm 2008 trong cuộc hội đàm thượng đỉnh với Washington.