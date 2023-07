30.000 giáo viên biểu tình đòi Chính phủ lập đối sách bảo vệ quyền nhà giáo

Photo : YONHAP News

Từ lúc 2 giờ chiều ngày 29/7, tại khu vực quảng trường Gwanghwamun, cung Gyeongbok (Cảnh Phúc), thủ đô Seoul, đã diễn ra cuộc biểu tình của các giáo viên, giáo viên dự bị trên toàn quốc, nhằm kêu gọi "bình thường hóa giáo dục công". Theo ước tính của phía Cảnh sát, đã có hơn 30.000 người tham gia biểu tình, bất chấp cái nắng nóng gay gắt.Những người tham gia đã tố giác thực trạng xâm hại quyền người giáo viên tại trường học, hối thúc Chính phủ lập đối sách để bảo vệ quyền của người giáo viên.Đây là tuần thứ hai liên tiếp giáo viên trên toàn quốc tham gia biểu tình, nối tiếp cuối tuần trước vào ngày 22/7. Đặc biệt, đây là cuộc biểu tình tự phát không phải do Công đoàn giáo viên hay các tổ chức liên quan đứng ra tổ chức.Những người tham gia đã mặc áo đen để tưởng nhớ tới giáo viên A thuộc một trường tiểu học ở quận Seocho, Seoul, người đã tự sát ngay trong phòng học hôm 19/7.Họ đã cùng nhau chia sẻ về những trường hợp bị xâm phạm quyền của nhà giáo, yêu cầu Chính phủ xây dựng một môi trường giáo dục an toàn, đảm bảo quyền cho người giáo viên, sửa đổi Luật xử phạt nặng với hành vi ngược đãi trẻ em. Một giáo viên đã có 21 năm kinh nghiệm ở thành phố Gwangju chia sẻ đã từng có ý định tự sát vào năm ngoái, khi bị tố giác là ngược đãi trẻ em. Một giáo viên khác thì nói rằng đã khuyên các em học sinh không nên theo nghề giáo, vì cảm thấy nhân quyền cơ bản của người giáo viên không được bảo vệ.Mặc dù cuộc biểu tình trên diễn ra ở thủ đô Seoul, nhưng đông đảo giáo viên trên khắp cả nước đã tham dự. 45 chiếc xe buýt chở 1.900 giáo viên từ các địa phương khác tới Seoul. 102 giáo sư tại Đại học giáo dục Seoul đã ra tuyên bố yêu cầu Chính phủ bình thường hóa giáo dục, khôi phục quyền cho người giáo viên.Mặt khác, theo tài liệu tổng hợp của Bộ Giáo dục, trong vòng hơn 5 năm từ năm 2018 tới cuối tháng 6 năm nay, có 100 giáo viên các trường công lập tại Hàn Quốc tự sát. Trong đó, có 57 giáo viên bậc tiểu học, chiếm nhiều nhất. 70 trường hợp được kết luận là "không rõ nguyên nhân", 16 người bị "trầm cảm, rối loạn hoảng sợ", 4 người do "mâu thuẫn với gia đình", 3 người vì "bi quan về bản thân hoặc bệnh tật", 2 người vì "nghĩa vụ quân sự".Số giáo viên tự sát đã tăng từ 14 người trong năm 2018 lên 22 người trong năm 2021, có chiều hướng tăng dần, tới năm 2022 giảm xuống 19 người. Riêng nửa đầu năm nay đã có 11 người tự sát.