Photo : YONHAP News

Báo điện tử VnExpress của Việt Nam ngày 29/7 đưa tin Tòa án Nhân dân Hà Nội một ngày trước đã tuyên án với 54 bị cáo trong đại án "Chuyến bay giải cứu", trong đó có 4 bị cáo bị tuyên án chung thân.Trợ lý Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Trung Kiên thoát án tử do đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã khắc phục hơn 42 tỷ đồng trong tổng số 42,6 tỷ đồng nhận hối lộ.Hai bị cáo khác bị tuyên án chung thân, cao hơn mức án đề nghị của Viện Kiểm sát, là bà Nguyễn Thị Hương Lan, cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, và ông Vũ Anh Tuấn, cựu Phó Trưởng phòng Tham mưu thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an.Một bị cáo khác là Hoàng Văn Hưng, cựu Trưởng phòng 5 Cục An ninh điều tra Bộ Công an, cựu điều tra viên thụ lý vụ án "chuyến bay giải cứu", bị tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cao hơn mức án đề nghị 19-20 năm tù như đề nghị của Viện kiểm sát.Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng bị tuyên án 16 năm tù giam vì nhận hối lộ 21,5 tỷ đồng. Tòa án giải thích bị cáo phải chịu mức án nặng hơn so với mức án đề nghị Viện Kiểm sát bởi đã nhận hối lộ số tiền lớn, làm dư luận phẫn nộ, giảm niềm tin của người dân.Như vậy là phiên tòa "chuyến bay giải cứu" đã khép lại sau 18 ngày, sớm hơn 12 ngày so với dự kiến ban đầu.Sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát, Chính phủ Việt Nam đã ban lệnh cấm nhập cảnh vào tháng 3/2020. Tới tháng 4 cùng năm, Việt Nam mở ra các chuyến bay đặc biệt cho những công dân có mong muốn về nước, còn được gọi là "chuyến bay giải cứu". Các công ty lữ hành, công ty hàng không đã hối lộ cho quan chức cơ quan chủ quản là Bộ Ngoại giao để có thể tham gia vào chương trình này. Trong vòng hai năm 2020-2021, Việt Nam đã tổ chức hơn 1.000 chuyến bay giải cứu, đưa hơn 200.000 công dân từ 62 quốc gia về nước. Tuy nhiên, số trường hợp được Bộ Ngoại giao phê chuẩn chính thức chỉ có 772 trường hợp, còn lại đều là bất hợp pháp. Sau đó, cơ quan điều tra Việt Nam đã vào cuộc, phát hiện hơn 20 công chức, trong đó có cựu Thứ trưởng Tô Anh Dũng, cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Trung Kiên, đã nhận hối lộ tổng cộng 170 tỷ đồng từ hơn 100 doanh nghiệp.Tổng cộng đã có 54 bị cáo bao gồm cả công chức và doanh nghiệp bị truy tố với các cáo buộc nhận hối lộ, đưa hối lộ, lạm dụng chức quyền, lừa đảo.