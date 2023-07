Số ca mắc COVID-19 tại Hàn Quốc tăng mạnh gây ra lo ngại về đợt tái bùng phát mới

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 30/7 đã công bố số ca mắc COVID-19 trong tuần thứ ba của tháng 7 (16-22/7) là 253.825 người, tăng 35,8% so với tuần trước đó, tiếp tục đà tăng trong 4 tuần liên tiếp.Đặc biệt, số ca mắc mới trong ngày 19/7 là 47.029 người, là mức cao nhất trong vòng 6 tháng qua, kể từ ngày 11/1 là đỉnh điểm trong đợt tái bùng phát mùa đông với 54.315 người. Có dự đoán cho rằng nếu xu thế này tiếp tục kéo dài thì khả năng cao số ca mắc mới sẽ vọt lên mức 50.000 người.Theo các chuyên gia, tình hình số ca mắc mới tăng liên tục là do việc nới lỏng các chính sách phòng dịch như cởi bỏ khẩu trang và hệ miễn dịch suy giảm do sự xuất hiện của biến thể mới. Thêm vào đó, số ca mắc COVID-19 mà không đi khám bệnh có thể sẽ còn nhiều hơn, sau khi Chính phủ tuyên bố quay về đời sống thường nhật vào tháng 6. Số ca mắc ở nhóm dễ mắc bệnh như người cao tuổi càng tăng chóng mặt hơn, khiến một số luồng ý kiến cho rằng cơ quan phòng dịch cần phải thận trọng.Mặt khác, Chính phủ Hàn Quốc dự kiến sẽ hạ mức cảnh báo nguy cơ COVID-19 từ cấp 2 xuống cấp 4, dỡ bỏ hoàn toàn mọi quy định bắt buộc đeo khẩu trang tại toàn bộ địa điểm bao gồm bệnh viện, vào tháng 8.Bên cạnh đó, Chính phủ cũng sẽ ngừng chu cấp các khoản hỗ trợ, trong đó có hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh COVID-19, và ngừng thống kê số ca mắc. Theo đó, có lo ngại cho rằng số người nhiễm COVID-19 sẽ ngày càng tăng mà không có thông tin nào để nhận biết.Vào tháng 10, Hàn Quốc có kế hoạch sẽ tiến hành tiêm phòng vắc-xin COVID-19 chống biến thể Omicron XBB và áp dụng miễn phí cho toàn bộ người dân.