Seoul theo dõi chặt chẽ động thái viện trợ vũ khí cho Matxcơva của Bình Nhưỡng

Photo : YONHAP News

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 31/7 nhắc lại nghị quyết trừng phạt Bắc Triều Tiên của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc cấm mọi giao dịch vũ khí với Bình Nhưỡng. Bộ Quốc phòng đang đặc biệt theo dõi mọi động thái liên quan tới việc miền Bắc cung cấp vũ khí cho Nga trong cuộc chiến tranh với Ukraine. Seoul vẫn duy trì lập trường là phải dừng ngay mọi giao dịch vũ khí trái phép với Bình Nhưỡng, vi phạm nghị quyết trừng phạt của Hội đồng bảo an và gây hại tới hòa bình và ổn định của cộng đồng quốc tế.Một số hãng truyền thông, trong đó có của nước ngoài, đưa tin số đạn pháo mà Ukraine chiếm được của Nga trên chiến trường, là đạn pháo của Bắc Triều Tiên, trên đó có ký hiệu bằng chữ cái tiếng Hàn.Trong thời gian qua, Mỹ nhiều lần lên án Bắc Triều Tiên cung cấp vũ khí cho Nga thông qua đường biển, nhưng cả hai nước này đều kịch liệt phủ nhận.Mặt khác, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết đang duy trì trạng thái sẵn sàng đối phó với khả năng miền Bắc khiêu khích, liên quan tới việc liên quân Hàn-Mỹ triển khai cuộc tập trận "Lá chắn tự do Ulchi" (UFS) vào tháng sau. Hiện tại, Bắc Triều Tiên đang tiến hành một phần cuộc tập trận quân sự mùa hè.