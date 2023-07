Có ít nhất 15 người tử vong tại Hàn Quốc do nắng nóng gay gắt trong hai ngày 29-30/7

Photo : YONHAP News

Cái nóng gay gắt kéo dài suốt cuối tuần từ ngày 29-30/7 tại Hàn Quốc đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 15 người trên toàn quốc, đa số là người cao tuổi làm việc ngoài ruộng đồng. Các địa phương đã bắt đầu đề ra các phương án đối phó khẩn cấp, do thời tiết nóng như lò thiêu bao trùm tại Hàn Quốc dự kiến sẽ còn tiếp tục đến đầu tháng 8.Chỉ trong hai ngày cuối tuần, tại tỉnh Bắc Gyeongsang đã có 7 cụ già qua đời vì cái nóng gay gắt. Theo Cơ quan phòng cháy chữa cháy tại địa phương này, một người 60 tuổi đã ngất xỉu khi đang đi bộ dọc theo bờ ruộng vào lúc 1 giờ 24 phút trưa ngày 30/7, tại xã Jain, thành phố Gyeongsan, tỉnh Bắc Gyeongsang. Nhiệt độ của người này lên đến 39,2 độ C, và đã qua đời sau khi được đưa vào bệnh viện trong tình trạng tim ngừng đập.Chỉ khoảng một giờ sau đó, hai người già khác trong độ tuổi 90 và 80 tuổi tại thành phố Mungyeong và huyện Yecheon (tỉnh Bắc Gyeongsang) cũng tử vong khi đang làm đồng.Hôm 29/7, có 4 người già tại các thành phố Mungyeong, Gimcheon, Sangju, Gyeongsan (đều thuộc tỉnh Bắc Gyeongsang) đã qua đời vì sốc nhiệt khi đang ra đồng giữa thời tiết nắng nóng.Các khu vực khác như tỉnh Nam Gyeongsang, tỉnh Gyeonggi, Bắc Chungcheong, Bắc Jeolla cũng có nhiều trường hợp tử vong tương tự. Cơ quan phòng cháy chữa cháy cho biết 15 người tử vong đều có cùng triệu chứng là nhiệt độ cơ thể cao.Theo hệ thống theo dõi phòng cấp cứu các bệnh do nắng nóng của Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), tính đến 4 giờ chiều ngày 30/7, có 73 người bị mắc bệnh tăng thân nhiệt, số người tử vong tính đến ngày 29/7 là 6 người. Hệ thống này bắt đầu hoạt động từ ngày 20/5, cho thấy số bệnh nhân sốc nhiệt do nắng nóng lũy kế từ thời gian này tăng đột biến sau khi mùa mưa kết thúc gần đây.