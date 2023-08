Cán cân thương mại Hàn Quốc thặng dư trong hai tháng liên tiếp

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 1/8 đã công bố báo cáo số liệu xuất nhập khẩu trong tháng 7, cho thấy kim ngạch xuất khẩu là 50,3 tỷ USD, giảm 16,5% so với cùng kỳ năm ngoái.Kim ngạch xuất khẩu chíp bán dẫn giảm 34%, do sự đình trệ trong ngành bán dẫn và tình hình rớt giá. Chế phẩm dầu mỏ và hóa dầu cũng giảm lần lượt là 42% và 25%, ảnh hưởng từ việc giá dầu giảm. Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu xe ô tô, máy móc thông thường, đồ điện tử gia dụng lại tăng.Xuất khẩu sang 6 nước đối tác lớn đều giảm, đặc biệt Trung Quốc và khu vực Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) giảm hơn 20%.Một quan chức của Bộ Công nghiệp giải thích sự đình trệ trong xuất khẩu của Trung Quốc và Việt Nam đã dẫn đến việc nhập khẩu hàng hóa trung gian của các nước này giảm, khiến xuất khẩu Hàn Quốc cũng giảm theo. Tuy nhiên, cán cân thương mại với Trung Quốc được đánh giá là đang trong xu hướng dần cải thiện từ tháng 3, do mức thâm hụt từng liên tục giảm từ 2,71 tỷ USD trong tháng 3 xuống còn 1,27 tỷ USD trong tháng 7.Kim ngạch nhập khẩu trong tháng 7 là 48,7 tỷ USD, giảm hơn 25% so với cùng kỳ năm 2022. Lý do là việc giá dầu đi xuống. Kim ngạch nhập khẩu dầu thô giảm 46%, nhập khẩu gas và than đá cũng giảm lần lượt 51% và 46%.Nhập khẩu giảm nhiều hơn xuất khẩu đã tạo ra thặng dư thương mại là 1,63 tỷ USD.Cán cân thương mại Hàn Quốc liên tục thâm hụt trong vòng 15 tháng kể từ tháng 3 năm ngoái, sau đó đã trở lại thặng dư vào tháng 6, và giữ vững đà thặng dư trong hai tháng liên tiếp. Theo nhận định của Chính phủ, sự phát triển trong xuất khẩu các mặt hàng chủ lực như xe ô tô cho thấy xu hướng thặng dư cán cân thương mại dường như sẽ được duy trì trong tương lai.Tuy nhiên, sự đình trệ kéo dài của xuất khẩu chíp bán dẫn và tình hình xuất khẩu sang Trung Quốc vẫn chưa cải thiện được cho là những yếu tố bất ổn để duy trì đà thặng dư cán cân thương mại.