Photo : YONHAP News

Tại buổi họp báo trực tuyến ngày 31/7 (giờ địa phương), Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Linda Thomas-Greenfield phát biểu rằng lĩnh vực lương thực không nằm trong phạm vi cấm vận Bắc Triều Tiên của Liên hợp quốc. Washington nắm rõ tình hình bất ổn lương thực tại Bình Nhưỡng, và có thể giúp đỡ nếu Chính phủ miền Bắc chấp thuận.Tuy nhiên, Đại sứ Mỹ cũng chỉ ra căn nguyên dẫn tới nạn thiếu lương thực tại miền Bắc, đó là do chính quyền nước này dồn mọi nguồn tiền lẽ ra phải để hỗ trợ cho phúc lợi vào việc phát triển vũ khí, đe dọa thế giới.Bà Thomas-Greenfield cho biết sau khi bùng phát dịch COVID-19, Bắc Triều Tiên đã đóng cửa biên giới với cả các dự án viện trợ nhân đạo. Nếu nước này mở cửa biên giới trở lại thì Mỹ cũng như các quốc gia khác sẽ có thể viện trợ cần thiết cho người dân miền Bắc.Đại sứ Mỹ nhấn mạnh Washington sẽ tiếp tục nêu lo ngại về các trường hợp Bình Nhưỡng vi phạm nghị quyết trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc tương tự như trong quá khứ. Mỹ cũng sẽ yêu cầu Nga và Trung Quốc có thái độ trách nhiệm đối với tình trạng xâm hại nhân quyền và vi phạm lệnh trừng phạt của miền Bắc.Buổi họp báo trực tuyến nói trên được Washington tổ chức nhằm trình bày về những nghị sự chính của Hội đồng bảo an trong tháng 8, khi Mỹ đóng vai trò nước Chủ tịch. Trong Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, 15 nước thành viên sẽ luân phiên giữ chức nước Chủ tịch, thiết lập nghị sự trong vòng một tháng, công bố các tuyên bố, biện pháp của Hội đồng bảo an.