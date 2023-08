Tổng thống chỉ thị điều tra toàn bộ các bãi đỗ xe tầng hầm chung cư thi công kém chất lượng

Photo : KBS News

Chủ trì cuộc họp cố vấn Văn phòng Tổng thống vào ngày 31/7, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol chỉ ra rằng đã có sai sót trong toàn bộ các khâu, từ kiểm tra an toàn cho tới thiết kế, thi công, giám sát bãi đỗ xe tầng hầm khu chung cư.Ông Yoon nhấn mạnh sự an toàn phải đặt lên trước tiền bạc, chị thỉ Bộ Địa chính và giao thông điều tra toàn bộ các bãi đỗ xe tầng hầm chung cư trên toàn quốc được thi công theo kết cấu "sàn nấm" (Flat slab), tức không cần đến dầm (kết cấu chịu lực ngang cho công trình).Đặc biệt, với các khu dân cư đã có người dân vào ở, sai sót xảy ra từ khâu thiết kế, thi công, giám sát từ trước khi Chính phủ đương nhiệm ra mắt. Ông Yoon chỉ ra rằng vấn đề này có căn nguyên là từ "cartel lợi ích" ở ngành công nghiệp xây dựng, nhấn mạnh phải xóa bỏ cartel lợi ích đang quay lưng lại với sự an toàn của người dân.Trong tháng 7, tại một chung cư mới xây dựng tại thành phố Incheon xảy ra sự cố sập bãi đỗ xe tầng hầm, nguyên nhân được chỉ ra là do thiếu cốt thép. Tổng công ty đất đai và nhà ở Hàn Quốc (LH) công bố kết quả điều tra với các khu chung cư mà Tổng công ty này quản lý, trong số 91 chung cư được thiết kế theo kết cấu "sàn nấm", có 15 chung cư bị thiếu cốt thép có khả năng chịu lực cắt.