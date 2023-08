Số tiền giao dịch mua sắm trực tuyến trong quý II của Hàn Quốc đạt mức cao kỷ lục trên 43 tỷ USD

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 1/8 đã công bố báo cáo về xu hướng mua sắm trực tuyến tháng 6, cho thấy số tiền giao dịch trong mua sắm trực tuyến đạt 18.425 tỷ won (14,4 tỷ USD), tăng 1.320 tỷ won (1,03 tỷ USD), tức 7,7% so với cùng kỳ năm ngoái.Đặc biệt, giá trị giao dịch trong quý II/2023 là 55.450 tỷ won (43,3 tỷ USD), tăng 7,3% so với cùng kỳ một năm trước đó, là con số cao nhất trong khoản mua sắm trực tuyến theo quý từ trước đến nay.Xét theo mặt hàng, giao dịch dịch vụ du lịch và giao thông trong quý II là 5.919 tỷ won (4,6 tỷ USD), tăng 7,3% so với năm 2022. Dịch vụ du lịch và giao thông bao gồm vé máy bay, tàu hỏa, khách sạn, được phân tích là do nhu cầu du lịch tăng mạnh sau khi Chính phủ tuyên bố chấm dứt dịch bệnh COVID-19.Trong tháng 1 năm ngoái, số tiền giao dịch dịch vụ du lịch và giao thông chỉ đạt 917,4 tỷ won (716,4 triệu USD), sau đó đã tăng đều đặn lên tỷ lệ hai chữ số vào mỗi tháng, đến tháng 4 thì vượt ngưỡng 1.800 tỷ won (1,4 tỷ USD), và đặc biệt đã lần đầu tiên vượt ngưỡng 2.000 tỷ won (1,56 tỷ USD) vào tháng 5.Dịch vụ văn hóa và giải trí cũng thể hiện xu hướng tương tự, tăng tận 48% so với quý I, cao hơn cùng kỳ năm ngoái 10,3%. Theo phân tích của Cục Thống kê, sự gia tăng trong hạng mục này là do có nhiều nghệ sĩ nước ngoài đến Hàn Quốc công diễn trong tháng 6, khiến số tiền mua bán vé tăng cao.Mặt khác, danh mục phiếu giảm giá điện tử, bao gồm phiếu giảm giá cà phê và phiếu mua hàng điện tử, là 734 tỷ won (573,2 triệu USD), tiếp tục đà tăng 46,7% so với năm ngoái. Lý do là phiếu giảm giá điện tử đang ngày càng đa dạng và tiện lợi, phù hợp với người tiêu dùng.Số tiền giao dịch trong mua sắm qua điện thoại vào tháng 6 là 13.445 tỷ won (10,5 tỷ USD), tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước, song lại chỉ đạt 73% tỷ phần trong tổng lượng mua sắm trực tuyến, giảm 1,3% so với năm 2022.