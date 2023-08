Chính phủ Hàn Quốc xúc tiến nâng cao năng lực ứng phó với khủng bố

Photo : YONHAP News

Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo ngày 31/7 đã chủ trì cuộc họp của Ủy ban đối sách chống khủng bố quốc gia và tiến hành biểu quyết về Kế hoạch xúc tiến hoạt động chống khủng bố quốc gia nửa cuối năm.Theo đó, Seoul sẽ thúc đẩy thắt chặt quản lý tội phạm nguy hiểm và ngăn chặn huy động nguồn tiền khủng bố; khởi động hệ thống ứng phó nhanh khi có sự cố; tăng cường quản lý an toàn tại cơ sở hay bị khủng bố; nâng cao năng lực ứng phó khủng bố và tăng cường tuyên truyền đến người dân; cải cách bộ luật và mở rộng nhân lực, thiết bị; tăng cường hợp tác quốc tế và bảo vệ công dân ở nước ngoài.Chính phủ đã quyết định sẽ lắp đặt khẩn cấp Hệ thống Anti-Drone, có chức năng vô hiệu hóa mọi hoạt động bay trái phép và tấn công của máy bay không người lái, tại 24 cơ sở.Bên cạnh đó, cuộc họp trên còn thảo luận về hệ thống ứng phó với vật chất bị nghi ngờ là nguy hiểm chứa chất hóa học, sinh học hoặc phóng xạ. Lý do là gần đây đã xảy ra vụ việc bưu kiện gửi từ nước ngoài đến nhiều nơi trên toàn quốc bị nghi ngờ là mang chất độc hại.Ngoài ra, Seoul cũng đã đưa ra các phương án xây dựng hệ thống bảo an hàng không hiệu quả để đáp ứng sự hồi phục trong nhu cầu hàng không, cùng với phương án củng cố năng lực của việc ứng phó với khủng bố và hệ thống phòng vệ tại cơ sở năng lượng chủ chốt.Tại cuộc họp, Thủ tướng Han nhận định Chính phủ Hàn Quốc đã bảo vệ được tính mạng và sự an toàn của người dân từ mối đe dọa khủng bố vào nửa đầu năm nay, cụ thể là trong vụ bưu kiện không rõ danh tính gửi từ nước ngoài. Vào thời điểm này, Chính phủ đã ngay lập tức khởi động hệ thống chống khủng bố, tiến hành điều tra và đưa ra tuyên bố nhanh chóng, chính xác về tính khủng bố của bưu kiện trên.Ông Han còn kêu gọi các cơ quan hữu quan phải thực hiện các hoạt động phòng chống một cách có hệ thống để loại trừ sớm các yếu tố nguy hiểm, và luôn chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó nhanh chóng trước mọi tình huống.Ngoài ra, Thủ tướng còn yêu cầu các Bộ ngành phải nỗ lực quản lý an toàn tại sự kiện Trại họp bạn hướng đạo thế giới (World Scout Jamboree) lần thứ 25 diễn ra từ ngày 1-12/8 tại khu vực đê chắn sóng Saemangeum thuộc tỉnh Bắc Jeolla.