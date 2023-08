Trả lời phỏng vấn của báo giới vào ngày 1/8, ứng cử viên Chủ tịch Ủy ban Phát thanh, truyền hình và truyền thông Lee Dong-kwan phát biểu lĩnh vực truyền thông là lĩnh vực tuyệt đối không thể để bị thao túng, tuy nhiên tự do ngôn luận nhất định phải đi kèm với trách nhiệm.Ông Lee cho biết bản thân mình đã có hơn 20 năm làm việc trong giới truyền thông, xuất thân là một nhà báo, nên ông cho rằng tự do ngôn luận là điều quan trọng nhất trong việc giữ gìn trật tự Hiến pháp tự do dân chủ.Tuy nhiên, ứng cử viên Lee cũng chỉ ra những hành vi lệch lạc, như việc phát tán tin tức giả một cách vô trách nhiệm hoặc truyền đạt lập trường, tư tưởng của đảng phái chính trị là nằm ngoài lĩnh vực ngôn luận.Kênh tin tức YTN ngày 30/7 vừa qua đăng tải văn bản phán quyết của nhân vật A, người bị truy tố với cáo buộc nhờ vả vợ của ứng cử viên Lee để xin cho nhân vật C vào một vị trí cấp cao. Khi đó, ông Lee là Cố vấn Quảng bá Văn phòng Tổng thống thời Chính phủ cựu Tổng thống Lee Myung-bak.Theo nội dung đưa tin, vợ ông Lee đã khai rằng nhận được sơ yếu lý lịch của C từ nhân vật A vào tháng 11/2009, hai tháng sau bà nhận được một chiếc túi đựng khăn, nhưng ngày hôm sau thì phát hiện ra là có chứa 20 triệu won (15.600 USD), nên đã liên lạc bảo người A tới lấy, và trả lại ngay vào đêm hôm đó.Cùng ngày, ông Lee đã đưa ra lập trường, giải thích về vụ việc cách đây 13 năm, và tuyên bố sẽ đối phó pháp lý với các nội dung đưa tin ác ý. Đảng đối lập Dân chủ đồng hành chỉ trích ứng cử viên Chủ tịch Ủy ban Phát thanh, truyền hình và truyền thông lại đang có ý đồ thao túng ngôn luận.