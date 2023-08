GDP bình quân đầu người trong năm 2022 của Hàn Quốc giảm 8,2%

Photo : KBS News

Nghị sĩ Jin Sun-mee (đảng đối lập Dân chủ đồng hành) thuộc Ủy ban Kế hoạch và tài chính Quốc hội ngày 2/8 cho biết căn cứ theo tài liệu của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) và Ngân hàng thế giới (WB), Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân đầu người của Hàn Quốc trong năm 2022 là 32.142 USD.Theo đó, GDP bình quân đầu người giảm 8,2% so với năm 2021 (34.998 USD), tỷ lệ giảm đứng thứ ba trong số 47 nước lớn, tức 30 nước đứng đầu về quy mô kinh tế thế giới và các nước thành viên OECD. Hai nước đứng đầu là Nhật Bản (15,1%) và Thụy Điển (8,5%).GDP bình quân đầu người của Hàn Quốc trong năm ngoái tiếp tục giữ vị trí thứ 23 trong 47 nước, tương tự như năm 2021.Xét theo quốc gia, Luxembourg đứng đầu về GDP bình quân đầu người với 125.558 USD, theo sau đó là Na Uy (106.180 USD), Ireland (104.237 USD), Thụy Sĩ (91.976 USD), Mỹ (76.360 USD). Các nước có thứ hạng sít sao với Hàn Quốc là Ý đứng hạng 20 với 34.109 USD, Nhật Bản hạng 21 (33.864 USD), Nga hạng 22 (32.410 USD).GDP danh nghĩa của Hàn Quốc trong năm 2022 nếu tính theo đồng won là 2.161.800 tỷ won, tăng 3,9% so với năm 2021. Tuy nhiên, tính theo USD thì chỉ là 1.677 tỷ USD, giảm 7,9% và thụt ba hạng so với năm 2021.Theo một quan chức của Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK), GDP theo đồng đô-la Mỹ trong năm ngoái giảm chủ yếu là do ảnh hưởng từ tỷ giá hối đoái tăng tận 12,9%, tức giá trị đồng won giảm. Tỷ giá hối đoái won-USD bình quân trong năm 2022 là 1.291,75 won, tăng 12,9% so với năm 2021.Thống đốc BOK Rhee Chang-yong trong cuộc họp báo vào tháng 7 cũng giải thích trong năm ngoái, tỷ giá hối đoái đồng won so với USD bị giảm mạnh do ảnh hưởng từ việc giá dầu tăng, trong khi các nước sản xuất và xuất khẩu năng lượng như Brazil, Nga và Australia thì lại không bị ảnh hưởng về tỷ giá.Mặt khác, điểm đáng chú ý ở đây là nền kinh tế Hàn Quốc đang dần đi xuống. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) vào ngày 25/7 đã dự báo kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng 1,4% trong năm nay, giảm 0,1% so với dự báo đưa ra hồi tháng 4. Trái lại, mức dự báo kinh tế thế giới thì lại tăng 0,2% lên 3%. Được biết, IMF đã 5 lần liên tục hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc.