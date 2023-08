Lệnh cảnh báo nguy cơ nắng nóng tại Hàn Quốc được tăng lên mức

Photo : YONHAP News

Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc vào 6 giờ chiều ngày 1/8 đã nâng mức độ của cảnh báo nguy cơ nắng nóng từ "cảnh giác" lên "nghiêm trọng", do tình hình nhiệt độ ngày càng tăng cao gây ra cái nóng gay gắt. Đây là lần đầu tiên sau 4 năm Hàn Quốc ban lệnh "nghiêm trọng", kể từ năm 2019.Cảnh báo nguy cơ nắng nóng được chia thành 4 mức độ là "quan tâm", "chú ý", "cảnh giác", "nghiêm trọng". Giai đoạn "nghiêm trọng" được ban hành nếu cái nóng trên 35 độ C dự kiến sẽ liên tục kéo dài trên ba ngày tại 40% khu vực trên toàn quốc. Thêm vào đó, thiệt hại vì thời tiết nóng bức có khả năng sẽ còn tăng dần hơn nữa trong thời gian tới.Tính đến 10 giờ sáng ngày 2/8, đã có 179 trên tổng số 180 địa phương (99,5%) trên toàn quốc ban lệnh cảnh báo đặc biệt về thời tiết nóng bức. Nơi còn lại duy nhất là khu vực vùng núi đảo Jeju. Kể từ sau tháng 7/2018, đây là lần đầu tiên các địa phương trên toàn Hàn Quốc cùng ban lệnh cảnh báo nắng nóng.Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương đã đưa ra yêu cầu các Bộ ngành liên quan và chính quyền địa phương tăng cường đối sách quản lý ba nhóm người dễ bị ảnh hưởng vì thời tiết nóng bức như tầng lớp yếu thế trong xã hội, người lao động ngoài trời tại công trường, người làm nông cao tuổi; đồng thời cũng đưa ra biện pháp phòng tránh triệt để để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản vì cái nóng.Đặc biệt, cơ quan này đã kêu gọi cần tích cực theo dõi tập trung đối với người làm nông cao tuổi vì đang liên tục xảy ra những thiệt hại về tính mạng trong nhóm người này.Vào ngày 2/8, nhiệt độ cao nhất giữa trưa tại thủ đô Seoul và thành phố Daejeon là 35 độ C, thành phố Gangneung (tỉnh Gangwon) là 37 độ C, thành phố Gwangju và Daegu là 36 độ C, nắng gắt tương tự với ngày 1/8. Nhiệt độ tăng cao vào buổi trưa khiến tầng khí quyển thêm bất ổn và gây ra mưa rào vào buổi chiều.Các khu vực như phía Nam tỉnh Gyeonggi, vùng đất liền phía Nam tỉnh Gangwon, tỉnh Chungcheong và khu vực Honam (bao gồm thành phố Gwangju, tỉnh Nam và Bắc Jeolla), vùng đất liền khu vực Gyeongsang, đảo Jeju dự báo sẽ có mưa khoảng 30 mm kèm theo gió giật và sấm sét. Hiện tượng "đêm nhiệt đới" sẽ kéo dài tại nội thành và ven biển vào buổi tối.