Photo : YONHAP News

Tờ Thời báo Tài chính (FT) của Anh ngày 1/8 (giờ địa phương) đưa tin cho biết Mỹ mong muốn đưa vào Tuyên bố chung Hàn-Mỹ-Nhật rằng Hàn Quốc và Nhật Bản có nghĩa vụ trao đổi lẫn nhau trong trường hợp mỗi nước bị tấn công.Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ-Nhật dự kiến sẽ được diễn ra vào ngày 18/8 tới (giờ địa phương) tại Trại David (Camp David) ở bang Maryland, Mỹ.Đặc biệt, tờ báo Anh cho biết Washington cũng muốn đưa vào Tuyên bố chung nội dung về việc ba nước Hàn-Mỹ-Nhật đều đang có những "lỗ hổng chung". Đây được xem là nhắm đến mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên và Trung Quốc.Nếu nội dung đưa tin trên là sự thật thì có thể thấy ý đồ của Mỹ trong việc tăng cường hợp tác an ninh Hàn-Nhật nhằm răn đe mối uy hiếp từ miền Bắc và Trung Quốc tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.Mặc dù Washington đã ký các hiệp ước phòng thủ lẫn nhau với Seoul và Tokyo, song giữa hai nước Hàn-Nhật vẫn chưa có hệ thống hợp tác an ninh nào tương tự.Tăng cường hợp tác an ninh Hàn-Mỹ-Nhật là một mong muốn mạnh mẽ của Washington, song vấn đề này đã không đạt được tiến triển do vấn đề lịch sử giữa hai nước Hàn-Nhật, cũng như sự phản đối của dư luận Hàn Quốc về hợp tác an ninh với Nhật Bản.Tuy nhiên, Chính phủ Tổng thống Mỹ Joe Biden gần đây đã tích cực tăng cường hợp tác an ninh giữa ba nước, trong bối cảnh quan hệ giữa Seoul và Tokyo được cải thiện kể từ sau khi Chính phủ Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol lên nắm quyền.Mặc dù vậy, tờ Thời báo tài chính phân tích Tuyên bố chung Hàn-Mỹ-Nhật sẽ không tương đương với một Hiệp ước phòng thủ tập thể chính thức.Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Patrick Ryder trong buổi họp báo cùng ngày khẳng định Washington sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Seoul và Tokyo, nhằm làm mọi thứ có thể để tạo điều kiện thuận lợi cho trao đổi ba bên liên quan tới những nỗ lực chung nhằm tăng cường ổn định và hòa bình trong khu vực.