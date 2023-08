Đức đơn giản hóa quy trình phê duyệt xuất nhập khẩu công nghiệp quốc phòng đối với Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Bộ Kinh tế và bảo vệ khí hậu cùng Cơ quan Kinh tế và kiểm soát xuất khẩu liên bang Đức ngày 2/8 (giờ địa phương) cho biết Chính phủ nước này dự kiến sẽ rút gọn quy trình phê duyệt xuất khẩu đối với các vật tư quốc phòng cho các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU), các đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và các nước gồm Australia, New Zealand, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Hàn Quốc.Theo đó, Đức có kế hoạch sẽ đưa ra quyết định phê duyệt xuất khẩu nhanh chóng dựa theo Luật đối xử bình đẳng chung (AGG), thay vì đưa ra quyết định liên quan theo từng trường hợp cụ thể như trước đây.Thứ trưởng Bộ Kinh tế và bảo vệ khí hậu liên bang Đức Sven Glegold cho biết quy định mới lần này sẽ giúp các nước đồng minh và đối tác giá trị được nhận bàn giao vật tư quốc phòng một cách nhanh chóng và không phức tạp. Tuy nhiên, việc xuất khẩu sang các nước khác trước mắt sẽ vẫn tiếp tục được tiến hành theo phương thức phê duyệt theo từng trường hợp cụ thể như trước.Cho đến nay, Hàn Quốc khi nhập khẩu linh kiện phụ tùng công nghiệp quốc phòng và xuất khẩu hệ thống vũ khí liên quan sang Đức đều phải đợi hơn ba tháng mới được phê duyệt do quy trình thẩm định nghiêm ngặt của Chính phủ nước châu Âu này. Đặc biệt là gần đây thời gian được phê duyệt còn kéo dài từ 6 đến 12 tháng do tình hình chiến tranh tại Ukraine, khiến xuất khẩu bị trì hoãn.Liên quan tới vấn đề này, Đại sứ Hàn Quốc tại Đức Kim Hong-kyun đánh giá đây là thành quả sau quá trình Seoul tục nêu vấn đề lên Chính phủ Đức, bao gồm cả yêu cầu được đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Đức trong chuyến công du Hàn Quốc của Thủ tướng Đức.