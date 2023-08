Giá tiêu dùng Hàn Quốc trong tháng 7 tăng 2,3%, mức tăng thấp nhất trong vòng 25 tháng

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 2/8 đã công bố báo cáo xu hướng giá tiêu dùng tháng 7 năm 2023, cho biết chỉ số giá tiêu dùng trong tháng trước đạt 111,2 điểm (mức chuẩn 100 điểm năm 2020), tăng 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái, tiếp tục duy trì mức tăng 2% từ tháng 6 và là mức thấp nhất trong vòng 25 tháng qua.Mức tăng của giá tiêu dùng đang trong xu hướng liên tục giảm, từ 4% trong tháng 2 xuống còn 3% vào tháng 4 và 2% vào tháng 6.Tỷ lệ lạm phát trong tháng 7 giảm được phân tích là do ảnh hưởng từ giá dầu. Giá xăng dầu giảm gần 26% so với cùng kỳ năm 2022, là mức giảm lớn nhất kể từ sau khi bắt đầu thống kê.Thêm vào đó, giá thịt bò và thịt lợn giảm cũng khiến giá nông thủy sản giảm 0,5%. Tuy nhiên, giá rau củ tăng mạnh do mưa lũ hiện vẫn chưa được phản ánh hoàn toàn vào thống kê lần này.Một quan chức của Cục Thống kê giải thích ảnh hưởng của việc giá rau củ tăng chủ yếu thể hiện vào hạ tuần tháng 7, trong khi các cuộc khảo sát của cơ quan này được tiến hành ba lần mỗi tháng, do đó con số bình quân đã phản ánh chưa triệt để những ảnh hưởng này.Chi phí ăn ngoài đã từng tăng mạnh 7% trong đầu năm nay hiện đã thu hẹp mức tăng xuống còn 5% vào tháng 7. Tỷ lệ tăng giá tiêu dùng trong toàn bộ ngành dịch vụ là 3,1%, mức tăng giảm so với một tháng trước đó.Vật giá cơ bản, phản ánh xu hướng cơ bản của vật giá (chỉ số giá tiêu dùng trừ mặt hàng nông sản và các loại xăng, dầu), tăng 3,9%, là mức tăng thấp nhất kể từ sau tháng 4 năm ngoái.Tuy nhiên, Cục Thống kê đã phân tích rằng sẽ khó có thể duy trì xu hướng giảm lạm phát như trên, do hiệu ứng cơ sở đang ngày càng suy yếu. Thêm vào đó, việc giá dầu quốc tế tăng gần đây có thể sẽ ảnh hưởng đến giá tiêu dùng. Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) cũng dự đoán rằng giá tiêu dùng sẽ tăng trở lại vào tháng 8, và dao động trong mức 3% cho đến cuối năm.