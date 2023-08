Bình Nhưỡng chỉ trích mạnh mẽ tân Đặc phái viên nhân về nhân quyền miền Bắc của Mỹ

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 2/8 đưa tin nhận xét về bà Julie Turner, người được chỉ định làm Đặc phái viên về nhân quyền Bắc Triều Tiên và vừa hoàn tất quy trình phê chuẩn tại Quốc hội Mỹ, là "một người phụ nữ không rõ xuất thân và sắc tộc". KCNA chỉ trích rằng bà Turner từng lan tuyền các tin đồn không tốt về miền Bắc, và mang tiếng xấu trong các âm mưu về "nhân quyền" chống đối các nước cộng hòa.Theo KCNA, các phát ngôn của bà Turner cho thấy bà là một "kẻ ngu dốt" không biết chút gì về khái niệm nhân quyền, nhưng lại là người giải quyết các vấn đề nhân quyền suốt 16 năm qua tại Bộ Ngoại giao Mỹ, và không biết bao nhiêu quốc gia và dân tộc đã bị "xúc phạm" trầm trọng trong thời gian qua.Việc Washington bổ nhiệm một người phụ nữ "độc ác" như vậy vào vị trí Đặc phái viên về nhân quyền của Bộ Ngoại giao đã cho thấy rõ quan điểm thù địch của Chính phủ Mỹ đối với miền Bắc. Bình Nhưỡng cảnh cáo rằng Washington nên nhớ "vấn đề nhân quyền Bắc Triều Tiên" có thể trở thành vấn đề an ninh nghiêm trọng, do đó Mỹ nên cân nhắc cẩn trọng trong mọi phát ngôn và hành động.Đặc phái viên Turner là một người Mỹ gốc Hàn, công tác 16 năm tại Cục Dân chủ, nhân quyền và lao động thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, chủ yếu giải quyết các vấn đề về nhân quyền miền Bắc và từng là Trợ lý đặc biệt tại Văn phòng Đặc phái viên về nhân quyền Bắc Triều Tiên.Mỹ đã bỏ trống vị trí Đặc phái viên về nhân quyền Bắc Triều Tiên trong vòng 6 năm qua, người cuối cùng giữ chức vụ này là ông Robert King (nhiệm kỳ từ tháng 11/2009 tới tháng 1/2017).Trong một diễn biến khác, Bắc Triều Tiên cũng chỉ trích Pháp, nước gần đây đã lần đầu tập trận chung với Không quân Hàn Quốc trên bán đảo Hàn Quốc. Đây là một hành động khiêu khích quân sự trắng trợn, đe dọa tới lợi ích và an toàn của miền Bắc bằng các lợi dụng chính sách thù địch với Bình Nhưỡng của Washington.Tờ báo miền Bắc viết rằng việc Pháp điều động máy bay chiến đấu tới bán đảo Hàn Quốc chỉ có thể được hiểu là hành động nhằm xem Bắc Triều Tiên là "kẻ thù". Thay vì hao công tốn sức không cần thiết ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, một nước tiềm lực yếu kém như Pháp nên tập trung vào giải quyết các vấn đề nghiêm trọng gây mâu thuẫn trong xã hội tại quốc gia mình.