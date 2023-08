Đối sách đề phòng nắng nóng và mưa lớn cho Trại họp bạn hướng đạo thế giới tại Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Trại họp bạn hướng đạo thế giới (World Scout Jamboree) lần thứ 25 đã bắt đầu lịch trình chính thức từ ngày 1/8 tại khu vực đê chắn sóng dài nhất thế giới Saemangeum thuộc huyện Buan, tỉnh Bắc Jeolla, Hàn Quốc. Đây là sự kiện được tổ chức 4 năm một lần dành cho các thanh niên hướng đạo từ khắp nơi trên thế giới.Lễ khai mạc quy mô lớn được tổ chức vào tối ngày 2/8, trong bối cảnh Hàn Quốc đang cảnh báo nắng nóng, thậm chí đã xuất hiện trường hợp bị sốc nhiệt, cần thiết phải có đối sách an toàn khẩn cấp.Trại họp bạn hướng đạo thế giới được mệnh danh là "Olympic văn hóa dành cho thanh thiếu niên". Sự kiện có sự tham gia giao lưu văn hóa giữa các nước của hơn 43.000 người, bao gồm hơn 30.000 hướng đạo sinh đến từ 159 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.Một hướng đạo sinh đến từ Chile cho biết cả gia đình mình đã làm việc suốt một năm để dành tiền tham gia sự kiện này, với ước mơ là được đặt chân đến mảnh đất châu Á.Trong sự kiện khai mạc tối ngày 2/8, các hướng đạo sinh đến từ khắp nơi trên thế giới sẽ có màn trình diễn hòa nhạc, cùng với đó là màn trình diễn ánh sáng của 500 chiếc máy bay không người lái và màn bắn pháo hoa chúc mừng."Chuyên gia sinh tồn" Bear Grylls đến từ Anh cũng tham gia sự kiện năm nay, dự kiến sẽ truyền đạt những kinh nghiệm của bản thân mình.Tuy nhiên, khu vực huyện Buan, nơi diễn ra sự kiện hiện đã ban lệnh cảnh báo nắng nóng.Một hướng đạo sinh người Đức chia sẻ thời tiết ở Hàn Quốc lần này nóng hơn nhiều so với lần tham dự trước. Còn hướng đạo sinh người Chile cho biết bản thân mình có thể chịu đựng được nhưng cũng rất khó thích ứng bởi Chile hiện đang là mùa đông.Được biết, trong vòng hai ngày qua đã có 28 người bị sốc nhiệt, say nắng. Thêm vào đó, địa hình nơi tổ chức sự kiện khá bằng phẳng, không dốc nên nước mưa vẫn chưa thoát hết và đang được khắc phục.Ủy ban tổ chức sự kiện có kế hoạch sẽ tổ chức các hoạt động trong nhà, nếu thời tiết nắng nóng kéo dài gây cản trở các hoạt động ngoài trời. Ban tổ chức cũng đã chuẩn bị cơ sở thoát nước và nơi sơ tán đề phòng trường hợp xảy ra mưa lớn.