Doanh số bán ô tô của Hyundai và Kia đều tăng trong tháng 7

Photo : YONHAP News

Công ty bán lẻ ô tô Hyundai tại Mỹ (HMA) ngày 1/8 (giờ địa phương) cho biết doanh số của hãng trong tháng 7 đạt tổng cộng 66.527 chiếc, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái (60.631 chiếc).Trong đó, doanh số các dòng xe thân thiện với môi trường như xe Santa Fe Hybrid tăng 205%, xe ô tô điện Ioniq5 tăng 109%, xe Tucson Hybrid tăng 44%.Doanh số bán lẻ của hãng Hyundai trong tháng 7 là 61.745 chiếc, tăng 2% so với năm trước, ghi nhận kỷ lục cao nhất trong các tháng 7.Doanh số của xe thân thiện với môi trường tăng 49%, kéo toàn bộ doanh số bán lẻ theo tháng lên 20%. Xét theo từng dòng xe, xe SUV chiếm 74% tổng doanh số bán lẻ.Tổng doanh số lũy kế trong 7 tháng đầu năm nay là 461.140 chiếc, tăng 14% so với năm ngoái.Mặt khác, công ty bán lẻ ô tô Kia tại Mỹ (KA) cho biết doanh số của hãng này trong tháng 7 là 70.930 chiếc, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2022, là mức cao kỷ lục trong các tháng 7 từ trước đến nay, và liên tục ghi kỷ lục mới trong 12 tháng qua. Lý do là nhờ có dòng xe Niro tăng 384%, Carnival tăng 136%, Seltos tăng 39%.Doanh số bán lẻ của Kia đạt 66.485 chiếc, tăng 13%. Doanh số dòng xe thân thiện với môi trường và SUV tăng lần lượt là 72% và 17%.