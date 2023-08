Dự thảo ban hành Luật quản lý và phòng ngừa bệnh truyền nhiễm sửa đổi được thông qua tại cuộc họp Nội các

Photo : YONHAP News

Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 1/8 cho biết trong cuộc họp Nội các cùng ngày, Chính phủ đã biểu quyết thông qua việc ban hành dự thảo sửa đổi Luật quản lý và phòng ngừa bệnh truyền nhiễm, với nội dung nhằm điều chỉnh tăng mức độ cảnh báo nguy cơ bệnh giang mai từ cấp 4 lên cấp 3, và bao gồm các bệnh truyền nhiễm do Giám đốc KCDA chỉ định vào bệnh truyền nhiễm có mức độ cảnh báo nguy cơ cấp 4. Như vậy, luật sự đổi liên quan dự kiến sẽ được đăng công báo và công bố trong thời gian tới.Cơ quan quản lý dịch bênh Hàn Quốc hiện đang trong quá trình sửa đổi thông báo để hạ cấp độ bệnh truyền nhiễm đối với COVID-19 từ cấp 2 xuống cấp 4 trước khi ban hành luật sửa đổi.Ngày 24/7 vừa qua, Chính phủ thông báo sẽ áp dụng dự thảo sửa đổi về thông báo các loại bệnh truyền nhiễm do Giám đốc KDCA chỉ định. Nếu thông báo được sửa đổi, COVID-19, cúm mùa, viêm đường hô hấp cấp và tay chân miệng sẽ trở thành bệnh truyền nhiễm cấp 4, tức "bệnh truyền nhiễm cần có các hoạt động giám sát lấy mẫu".Cơ quan phòng dịch Hàn Quốc có kế hoạch sẽ tiến hành giai đoạn hai của lộ trình điều chỉnh cấp độ khủng hoảng đối với dịch COVID-19 và hạ cấp độ nguy cơ đối với dịch bệnh này xuống cấp 4.Chính phủ sẽ tổ chức cuộc của Ủy ban tư vấn đối phó với nguy cơ bệnh truyền nhiễm quốc gia trong ngày 7/8 tới, để thảo luận về thời điểm và phương hướng điều chỉnh giai đoạn hai. Thòi điểm thi hành dự kiến có khả năng và vào đầu đến giữa tháng 8, song cũng có khả năng sẽ bị lùi đến cuối tháng do tình hình số ca nhiễm COVID-19 mới có xu hướng tăng trở lại.Nếu giai đoạn hai của lộ trình được thực hiện, quy định bắt buộc đeo khẩu trang tại các bệnh viện và cơ sở y tế sẽ được chuyển thành "khuyến nghị", và quy định đeo khẩu trang tại Hàn Quốc xem như là được gỡ bỏ hoàn toàn. Mặc dù vậy, khuyến nghị về cách ly 5 ngày đối với ca mắc COVID-19 vẫn được duy trì, cho đến khi hệ thống giường bệnh chỉ định dành riêng cho bệnh nhân COVID-19 được chuyển thành nhập viện tự nguyện.