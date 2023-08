13 người tử vong chỉ trong 5 ngày tại Hàn Quốc vì nắng nóng

Photo : YONHAP News

Đợt nắng nóng gay gắt tiếp tục kéo dài tại Hàn Quốc đang gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng về người.Theo Hệ thống theo dõi cấp cứu bệnh do nắng nóng của Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), từ ngày 20/5 đến ngày 2/8, số người tử vong vì nắng nóng là 16 người, trong đó có 13 người qua đời sau ngày 28/7. Số người bị sốc nhiệt trong cùng thời gian là 1.284 người.Xét theo thời gian phát sinh bệnh, khung giờ từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa chiếm tỷ lệ cao nhất với 18,2%; từ 3 giờ chiều đến 4 giờ chiều đạt 12,7%; 4 giờ chiều đến 5 giờ chiều là 9,9%; 1 giờ trưa đến 2 giờ trưa và 2 giờ trưa đến 3 giờ chiều là 9,7%.Trong số các bệnh nhân bị say nắng, sốc nhiệt, người trên 65 tuổi chiếm 28,9%, người trong độ tuổi 50 chiếm 20,2%, độ tuổi 40 là 13,6%, độ tuổi 20 là 12,8%.Bệnh do nắng nóng là các bệnh cấp tính khởi phát vì cái nóng, người ở môi trường nhiệt độ cao trong thời gian dài sẽ có các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, co rút cơ bắp, mệt mỏi, mất ý thức, thậm chí có thể đe dọa tính mạng nếu không được chữa trị kịp thời.Theo đó, KDCA đã kêu gọi người dân cần chú ý vì thời tiết nóng gay gắt được dự đoán vẫn sẽ còn tiếp tục cho đến đầu tuần sau, nhiệt độ cảm nhận tối đa có thể lên đến trên 33 độ C sau khi mùa mưa kết thúc.