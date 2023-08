Căng thẳng trước nhu cầu điện năng tăng trong đợt nắng nóng tại Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 2/8 đã dự đoán nhu cầu điện năng vào buổi chiều ngày 10/8 sẽ đạt mức tối đa là 92,5-97,8 GW (gigawatt), căn cứ theo kết quả tái rà soát tình hình cung cấp điện năng đã phản ánh dự báo thời tiết gần đây. Con số này tương tự với mức dự đoán nhu cầu điện năng tối đa được đưa ra vào tháng 6.Tuy nhiên, vấn đề là khả năng cung cấp điện. Mặc dù Chính phủ đã ước lượng năng lực cung cấp điện năng vào mùa hè này sẽ đạt mức tối đa là 106 GW, song nhà máy điện nguyên tử Hanbit số 2 đã ngừng phát điện do gặp sự cố hư hỏng vào tháng 7. Trong khi đó, việc vận hành thương mại nhà máy phát điện mới lại bị đình trệ. Vì lý do này, lượng phát điện đã giảm 2,6 GW, tương đương mức hai lò điện hạt nhân chấm dứt hoạt động cùng một lúc.Chính phủ Hàn Quốc nhận định năng lực điện năng dự phòng vẫn ở mức khoảng 6-11 GW, đủ khả năng để cung cấp điện trong thời kỳ đỉnh điểm bất kể năng lực cung cấp điện có bị giảm đi.Mặt khác, vẫn còn một biến số lớn là thời tiết, như nhiệt độ tăng cao hơn hiện tại có thể khiến nhu cầu điện năng vượt qua mức dự đoán, hoặc khả năng cơn bão Khanun đổ bộ vào Hàn Quốc dẫn đến việc các thiết bị phát điện gặp trục trặc.Trong trường hợp năng lực điện năng dự phòng rơi xuống dưới mức 10,7 GW, Chính phủ dự kiến sẽ thảo luận với các doanh nghiệp để điều chỉnh lượng điện sử dụng, giảm lượng điện tại các cơ quan Nhà nước và điều chỉnh cung cấp điện. Thêm vào đó, Seoul sẽ tăng lượng phát điện từ than đá nếu năng lực điện năng dự phòng tiếp tục giảm xuống 7,5 GW, và giảm điện áp nếu con số này dưới mức 5,5 GW.