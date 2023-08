Photo : YONHAP News

Báo Tokyo của Nhật Bản ngày 3/8 dẫn lời đưa tin Bắc Triều Tiên đang chuẩn bị phái cử đoàn vận động viên quy mô lớn khoảng 100 người tham dự Giải vô địch Taekwondo thế giới do Liên đoàn Taekwondo quốc tế (ITF) tổ chức tại Kazakhstan từ ngày 19-26/8, trích dẫn từ lời các quan chức Bình Nhưỡng.Hiện tại, môn võ Taekwondo có hai tổ chức lớn là Liên đoàn Taekwondo thế giới (WTF) do Hàn Quốc khởi xướng thành lập vào năm 1973 và ITF là tổ chức do Bắc Triều Tiên khởi xướng thành lập vào năm 1966.Theo kế hoạch, đoàn vận động viên miền Bắc vào ngày 17/8 sẽ đi xe buýt hoặc tàu lửa đến Bắc Kinh từ khu vực giáp ranh Bắc Triều Tiên là thành phố Đan Đông thuộc tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Sau đó, đoàn sẽ lên máy bay tại Bắc Kinh để di chuyển đến nơi tổ chức là thủ đô Astana của Kazakhstan.Sau khi đóng cửa biên giới để phòng tránh dịch bệnh COVID-19 từ tháng 1/2020, Bình Nhưỡng đã không đưa đoàn vận động viên quốc gia tham gia các cuộc thi quốc tế, bao gồm Thế vận hội mùa hè Tokyo 2020 tại Nhật Bản vào năm 2021.Mặc dù đã mở cửa trở lại vào tháng 9/2022 và tái vận hành các chuyến tàu lửa cũng như xe tải chở hàng xuyên biên giới, song miền Bắc vẫn thận trọng trong việc giao lưu nhân lực.Do đó, lần tham gia Giải vô địch Taekwondo thế giới này của đoàn vận động viên Bắc Triều Tiên đã đánh dấu việc nước này trở lại trường đấu quốc tế kể từ sau khi dịch COVID-19 bùng phát.Mặt khác, miền Bắc cũng có kế hoạch tham dự Đại hội Thể thao châu Á 2022 (ASIAD) được tổ chức vào tháng 9 tới tại Hàng Châu, Trung Quốc. Được biết, có 7 vận động viên đã kết thúc đăng ký tham gia hạng mục Judo. Theo dự đoán của báo chí nước ngoài, đoàn tham dự ASIAD của Bắc Triều Tiên lần này sẽ có khoảng 200 người, bao gồm vận động viên, huấn luyện viên và quan chức.