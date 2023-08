Thủ tướng Hàn Quốc rà soát tình hình thực thi đối sách phòng ngừa nắng nóng ở công trình xây dựng ngoài trời

Photo : YONHAP News

Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo ngày 3/8 đã đến thăm công trình xây dựng dự án hiện đại hóa ga Changdong (quận Dobong, Seoul), rà soát tình hình thực thi đối sách phòng ngừa các bệnh do nắng nóng cho công nhân xây dựng làm việc ngoài trời.Thủ tướng đã xem xét tình trạng điều hòa không khí tại phòng nghỉ dành cho công nhân, đề nghị chính quyền địa phương và đơn vị chịu trách nhiệm thi công phải đảm bảo ba nguyên tắc cơ bản là "nước, gió và nghỉ ngơi" để không xảy ra vấn đề về sức khỏe và an toàn của người lao động.Trước đó, Thủ tướng Han đã chỉ thị Bộ Tuyển dụng và lao động phải rà soát và khuyến khích việc đảm bảo thực thi các quy tắc tại các công trường như điều chỉnh giờ làm việc cho người lao động, nhằm ngăn ngừa thiệt hại về người và tai nạn an toàn do thời tiết nắng nóng kéo dài.Ngoài ra, ông Han cũng tới văn phòng quận Dobong, xem xét "dự án chia sẻ máy lạnh", một chương trình mở cửa miễn phí không gian trong văn phòng quận cho người dân đến học tập hay chơi cờ tướng, bi-a, cờ vây. Thủ tướng đánh giá đây là một chính sách giúp tăng sự hài lòng về cuộc sống của người dân, giảm gánh nặng về tiền điện, cung cấp điện năng trong mùa hè; đồng thời hy vọng chính quyền các địa phương sẽ thực hiện nhiều hơn nữa những chính sách phúc lợi mang tính sáng tạo tương tự.