Số ca nhiễm COVID-19 mới tại Hàn Quốc có thể tăng lên 60.000 ca/ngày vào giữa tháng 8

Photo : YONHAP News

Cơ quan phòng dịch Hàn Quốc dự đoán số ca mắc COVID-19 mới trong nước bình quân mỗi ngày có thể đạt 60.000 ca vào giữa tháng 8, và số ca nhiễm tối đa trong ngày có thể chạm mốc 76.000 người. Hiện tại, số ca nhiễm COVID-19 mới đã 5 tuần liên tiếp duy trì xu thế tăng.Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương Hàn Quốc cho biết số bệnh nhân COVID-19 trong tuần thứ tư của tháng 7 là 313.906 ca, tăng 23,7% so với một tuần trước đó. Bình quân số ca mắc mỗi ngày trong tuần là 44.844 ca; hệ số lây nhiễm là 1,19, tuần thứ 5 liên tiếp ghi nhận trên mức 1.Trong số các ca mắc COVID-19 nhập viện, số bệnh nhân nặng bình quân là 170 ca/ngày, số ca tử vong là 13 ca/ngày; tăng lần lượt 19,7% và 72,5% so với một tuần trước đó.Do đang trong kỳ nghỉ hè, số ca mắc ở độ tuổi 10-19 có giảm so với tuần trước, song tỷ trọng ca nhiễm ngoài 60 tuổi đã tăng từ 26,7% của một tuần trước lên 29,8% trong tuần vừa qua.Cơ quan phòng dịch giải thích xu thế bùng dịch trong mùa hè năm nay có thể dự đoán được, xét đến tình hình liên tục phát sinh biến thể mới và thời gian duy trì khả năng miễn dịch nhờ lây nhiễm tự nhiên và tiêm phòng thì có khả năng trong năm nay dịch sẽ bùng phát với quy mô nhỏ một đến hai lần nữa trong năm nay.Các nguyên nhân khiến số ca nhiễm tăng là do nhiều người dù xuất hiện triệu chứng nhưng không xét nghiệm, người dân ít thông khí do bật máy lạnh vào mùa hè, và các biện pháp phòng dịch được nới lỏng.Chính phủ Hàn Quốc hiện đang có kế hoạch sẽ hạ mức độ nguy cơ bệnh truyền nhiễm đối với COVID-19 từ cấp 2 xuống cấp 4 trong khoảng giữa tháng 8, và nới lỏng thêm các biện pháp phòng dịch.Cơ quan phòng dịch cho biết khi chuyển đổi sang hệ thống quản lý thông thường đối với COVID-19 thì sẽ tiếp tục duy trì các biện pháp phòng dịch tự giác, tập trung bảo vệ nhóm có nguy cơ lây nhiễm cao; đồng thời nhấn mạnh việc tuân thủ các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang, phòng tránh lây nhiễm tập thể tại các cơ sở dễ lây nhiễm, kê đơn thuốc và điều trị sớm cho nhóm có rủi ro cao.