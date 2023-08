Nắng nóng và hiện tượng đêm nhiệt đới tiếp diễn nhiều ngày tại Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Bước sang ngày thứ 10 ban lệnh cảnh báo nắng nóng, hiện tượng đêm nhiệt đới xuất hiện ở nhiều địa phương trên toàn Hàn Quốc như thủ đô Seoul, thành phố Incheon, thành phố Cheongju (tỉnh Bắc Chungcheong), thành phố Daegu, khi nhiệt độ vào ban đêm vẫn duy trì trên 25 độ C.Đặc biệt nhiệt độ thấp nhất vào ban đêm ở thành phố Gangneung (tỉnh Gangwon) xấp xỉ đến 30 độ C. Tình hình nắng nóng và hiện tượng đêm nhiệt đới được dự báo sẽ tiếp diễn trong thời gian tới trên toàn Hàn Quốc.Nguyên nhân là do ảnh hưởng của khối khí áp cao khiến thời tiết nắng kéo dài, ở phía Nam có bão đi qua thổi gió Tây Nam nóng ẩm vào lãnh thổ Hàn Quốc. Đặc biệt, gió Tây Nam dự báo sẽ vượt qua dãy núi Taebaek, tăng cường hiện tượng nhiệt độ cao ở vùng ven biển phía Đông.Nhiệt độ vào ban ngày trong ngày 3/8 ở Seoul và thành phố Daejeon là 35 độ C, thành phố Gangneung là 38 độ C, thành phố Gwangju và Daegu đạt 36 độ C; vẫn tiếp tục thời tiết nóng tương tự một ngày trước.Nhiệt độ ban ngày tăng cao, dự báo có mưa rào do bầu khí quyển không ổn định. Các vùng như khu vực đất liền tỉnh Nam và Bắc Chungcheong, tỉnh Bắc Jeolla, phía Bắc tỉnh Nam Jeolla, tỉnh Bắc Gyeongsang, thành phố Ulsan và vùng đất liền tỉnh Nam Gyeongsang dự báo sẽ có mưa rào kèm theo giông và gió giật, với lượng mưa khoảng 30 mm/giờ.Theo tài liệu công bố cùng ngày, cơn bão số 6 "Khanun" đang đi qua tỉnh Okinawa của Nhật Bản, đẩy gió nóng ẩm từ phía Nam tới Hàn Quốc. Dự kiến, bão Khanun đi qua vùng biển phía Đông của Trung Quốc, và chuyển hướng về phía Nam Nhật Bản.Cục Khí tượng và thủy văn Hàn Quốc dự báo cơn bão sẽ hướng về vùng biển phía Nam đảo Kyushu của Nhật Bản, song đường đi của bão có nhiều biến động lớn tùy theo tốc độ di chuyển.