Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng Phụ nữ và gia đình chịu trách nhiệm chính về an toàn tại Trại họp bạn hướng đạo thế giới

Photo : KBS News

Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo ngày 3/8 đã chỉ thị khẩn qua điện thoại cho Bộ trưởng Phụ nữ và gia đinh Kim Hyun-sook, đề nghị đảm bảo an toàn đến cùng cho hơn 43.000 người đến từ 159 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Trại họp bạn hướng đạo thế giới (World Scout Jamboree) lần thứ 25. Ông Han đã đề nghị như trên sau khi có hơn 100 người bị chóng mặt phải đưa vào bệnh viện khi đang dự lễ khai mạc vào tối một ngày trước tại huyện Buan, tỉnh Bắc Jeolla.Thủ tướng cam kết sẽ huy động mọi cơ quan ban ngành liên quan hỗ trợ, đề nghị bà Kim ở lại hiện trường, nhanh chóng triển khai tất cả các biện pháp cần thiết, giữ vai trò trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người tham gia hội trại cho đến khi kết thúc sự kiện.Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng chỉ thị Bộ Quốc phòng khẩn trương cử lực lượng quân đội tới khu cắm trại nhằm tăng cường năng lực đối phó trong trường hợp khẩn cấp, hỗ trợ lực lượng quân y sửa chữa và bổ sung thêm các cơ sở tiện nghi như lập nơi có bóng râm, nhà tắm.Thủ tướng đề nghị các cơ quan ban ngành liên quan và ban tổ chức nhanh chóng thảo luận các phương án như cung cấp bổ sung đầy đủ đá lạnh, tiến hành họp báo hàng ngày để thông báo rõ ràng về tình hình và biện pháp thực hiện tại hiện trường, giảm thiểu các hoạt động có nguy cơ gây kiệt sức do nắng nóng, thay thế bằng những chương trình có thể tránh nóng, hay nghỉ ngơi.Trong một diễn biến liên quan, Bộ Hành chính và an toàn cùng ngày cũng ra chỉ thị khẩn cấp về việc điều chỉnh chương trình của Trại họp bạn hướng đạo thế giới.Cụ thể, Bộ trưởng chỉ thị các cơ quan liên quan phối hợp với đội ngũ y tế đánh giá tình hình hiện tại, lập mọi đối sách có thể như điều chỉnh khung chương trình dựa theo mức độ và số lượng người bị say nắng, sốc nhiệt; gia tăng số lượng xe cấp cứu, vận hành bệnh viện di động.Bộ trưởng Lee đề nghị khẩn trương rà soát các cơ sở hạ tầng giúp giảm nhiệt như nơi nghỉ mát có mái che, đường hầm có cây leo che mát; bố trí thêm máy lạnh, xe buýt đưa đón đề phòng các bệnh do nắng nóng, với mục tiêu là không để xảy ra trường hợp ca bệnh nặng hay tử vong nào.Chủ tịch Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Kim Seong-ho sáng ngày 3/8 đã được cử gấp đến khu vực diễn ra hội trại, tiến hành rà soát tình hình quản lý an toàn. Bộ trưởng Hành chính và an toàn dự kiến cũng sẽ đến kiểm tra tình hình trong thời gian sớm nhất, nhóm họp rà soát an toàn với ban tổ chức để thảo luận đối sách.