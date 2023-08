Seoul sẽ tham dự Hội nghị hòa bình Ukraine do Ả-rập Xê-út tổ chức

Photo : YONHAP News

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 3/8 cho biết Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Cho Tae-yong sẽ tham dự Hội nghị Cố vấn ninh quốc gia liên quan tới hòa bình Ukraine dự kiến được tổ chức tại thành phố Jeddah, Ả-rập Xê-út từ ngày 5-6/8 tới.Theo tin tức tổng hợp từ truyền thông quốc tế, hội nghị lần này có sự tham dự của quan chức an ninh đến từ 30 quốc gia trên thế giới, dự kiến thảo luận về phương án xây dựng nền hòa bình cho Ukraine.Hãng tin Bloomberg của Mỹ ngày 1/8 vừa qua dẫn lời một quan chức nắm rõ về vấn đề trên cho biết Chính phủ Ả-rập Xê-út đã mời cố vấn an ninh quốc gia của các nước lớn ủng hộ Ukraine, các nước thành viên Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) như Ấn Độ, Brazil, Trung Quốc tham dự sự kiện sắp tới. Truyền thông quốc tế cũng cho biết Nga không được mời tham dự.Trước đó, Hàn Quốc đã không tham gia cuộc họp liên quan tới hòa bình của Ukraine với sự góp mặt của một số nước, được tổ chức tại Copenhagen, Đan Mạch vào tháng 6 vừa qua.Tuy nhiên, kể từ sau lần Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bất ngờ thăm Ukraine và có cuộc gặp với Tổng thống Volodymyr Zelensky vào tháng trước, đã cho thấy Seoul đang gia tăng việc can thiệp ngoại giao vào vấn đề này.Trong "Sáng kiến đoàn kết vì hòa bình Ukraine" được công bố vào thời điểm đó có nội dung rằng Hàn Quốc sẽ đóng vai trò thúc đẩy các nước đang phát triển tham gia "Hội nghị thượng đỉnh Công thức hòa bình" do Tổng thống Zelensky xúc tiến.Tổng thống Ukraine đã đưa ra yêu cầu về một "Công thức hòa bình" gồm 10 hạng mục, đề xuất cộng đồng quốc tế tổ chức một hội nghị thượng đỉnh liên quan. Phía Ukraine được cho là sẽ xem hội nghị quốc tế lần này như một bước đệm để xúc tiến tổ chức Hội nghị thượng đỉnh hòa bình.