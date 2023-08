Ba công dân Hàn Quốc đã an toàn sơ tán khỏi Niger đến Pháp

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 3/8 cho biết ba công dân Hàn Quốc cư trú tại Niger, quốc gia Tây Phi nơi đang nổ ra cuộc đảo chính lật đổ chính quyền.Ba công dân trên đã đến thủ đô Paris vào lúc 1 giờ 45 phút sáng cùng ngày (giờ địa phương) bằng chuyến bay do Chính phủ Pháp cung cấp. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại chỉ còn 11 công dân Hàn Quốc đang còn ở lại Niger. Bộ Ngoại giao cho biết tất cả những công dân này hiện vẫn an toàn.Tình hình chính trị và an ninh tại Niger gần đây xấu đi nhanh chóng do cuộc đảo chính nổ ra gần đây. Hàn Quốc không đặt văn phòng ngoại giao tại quốc gia này, và Đại sứ quán ở Bờ Biển Ngà đang kiêm nhiệm công tác lãnh sự của Niger.Bộ trưởng Ngoại giao Park Jin một ngày trước đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với Đại sứ và các cán bộ tại Đại sứ quán Bờ Biển Ngà, chỉ thị tích cực hợp tác với các nước để đưa ba công dân rời khỏi Niger an toàn, đồng thời tiếp tục khuyên những công dân còn lại sớm rời khỏi nơi này.Trong một tin liên quan, Seoul ngày 2/8 đã ban lệnh cảnh báo về du lịch mức 3 (khuyến nghị sơ tán) đối với toàn bộ lãnh thổ Niger.Tại Niger, các lực lượng quân sự do tướng Abdourahamane Tchiani dẫn đầu đã tiến hành cuộc đảo chính lật đổ chính quyền Tổng thống Mohamed Bazoum vào ngày 26/7 vừa qua. Hàng nghìn người biểu tình ủng hộ lực lượng quân sự ở thủ đô Niamey thậm chí đã tấn công Đại sứ quán Pháp trong ngày 30/7, khiến tình trạng an ninh trở nên tồi tệ, một số biên giới và sân bay bị đóng cửa, nạn cướp bóc và đốt phá xảy ra trong nội thành.