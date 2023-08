Đảng cầm quyền và Chính phủ họp khẩn về đối sách xử lý tình trạng thi công chung cư kém chất lượng

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc và đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân chiều ngày 2/8 đã tổ chức cuộc họp khẩn giữa quan chức cấp cao nhằm thảo luận đối sách xử lý tình trạng thi công kém chất lượng do thiếu cốt thép của các công trình nhà chung cư do Tổng công ty đất đai và nhà ở (LH) mời thầu.Đảng cầm quyền và Chính phủ cho biết sẽ bồi thường thiệt hại và cho phép người dự định vào ở quyền hủy bỏ hợp đồng mà không giới hạn lượt trúng bốc thăm ký hợp đồng nhà. Chính phủ sẽ hoàn tất công tác điều tra toàn bộ cho đến tháng 9, để tiến hành thi công gia cố và xử lý những người chịu trách nhiệm liên quan.Cùng với đó, Chính phủ sẽ điều tra các vi phạm trong quá trình thiết kế và giám sát như thông đồng, giao dịch bất chính với nhà thầu phụ, xóa bỏ những thỏa thuận vì lợi ích riêng. Đặc biệt là tiến hành điều tra triệt để các hành vi vi phạm dưới thời Chính phủ tiền nhiệm để xúc tiến đối sách căn bản.Đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân cũng bắt tay điều tra trong khuôn khổ đảng, xem xét xúc tiến điều trần về công tác điều hành quốc gia tại Quốc hội. Đảng cầm quyền cho rằng cần phải tiến hành điều tra nguyên nhân đơn giản là do thiếu kỷ cương, hay do vấn đề chính sách, nhắm mục tiêu điều tra đến cả Văn phòng Tổng thống của Chính phủ tiền nhiệm.Trong khi đó, đảng đối lập Dân chủ đồng hành hiện đang phản đối gay gắt động thái lần này của đảng cầm quyền và Chính phủ. Đảng này chỉ ra rằng trong số 15 chung cư xây dựng kém chất lượng có tới 13 nơi được tiến hành xây dựng và hoàn công dưới thời Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol, vì vậy trách nhiệm là thuộc về chính quyền đương nhiệm.