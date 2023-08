Lượng sử dụng pin xe ô tô điện trên toàn thế giới nửa đầu năm 2023 tăng hơn 50%

Photo : YONHAP News

Công ty chuyên điều tra thị trường năng lượng SNE Research của Hàn Quốc ngày 3/8 công bố số liệu cho biết trong 6 tháng đầu năm nay, tổng mức tiêu thụ pin của xe ô tô điện đăng ký tại các nước trên thế giới đạt khoảng 304,3 gigawatt giờ (GWh), tăng 50,1% so với cùng kỳ năm ngoái.Mặc dù mức sử dụng pin của ba hãng pin trong nước đều cho thấy xu hướng tăng, song tỷ trọng của ba hãng gộp lại chỉ chiếm 23,9%, giảm 2,2% so với một năm trước.Lượng sử dụng pin của LG Energy Solution đạt 44,1 Gwh, tăng 50%, duy trì vị trí thứ ba thế giới với thị phần đạt 14,5%. SNE Research dự đoán LG Energy Solution sẽ tiếp tục xu thế tăng trưởng trong tương lai do doanh số bán các dòng xe gắn pin của hãng như Ioniq 6 và Kona SX2 của Hyundai tại nước ngoài gia tăng.Lượng sử dụng pin của SK On đạt 15,9 GWh, tăng 16,1%, đứng thứ 5 với thị phần đạt 5,2%; hãng Samsung SDI tăng 28,2%, đạt 12,6 GWh, thị phần xếp thứ 7 với 4,1%.Lượng sử dụng pin của hãng CATL (Trung Quốc) đạt 112 GWh, tăng trưởng 56,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Thị phần của hãng này đạt 36,8%, là nhà cung cấp pin duy nhất trên thế giới có thị phần hơn 30%, giữ vững vị trí số 1 toàn cầu. Đặc biệt, hãng chính thức mở rộng ra thị trường nước ngoài, đạt mức tăng trưởng gấp đôi ở châu Âu và Bắc Mỹ.Hãng BYD cũng tăng trưởng gần gấp đôi ở thị trường nội địa Trung Quốc, với lượng sử dụng pin đạt 47,7 Gwh, tăng 102,4% so với một năm trước, thị phần chiếm 15,7%, xếp thứ hai thế giới.Panasonic là hãng pin Nhật Bản duy nhất lọt Top 10, với thị phần đạt 7,5%, lượng sử dụng pin là 22,8 GWh, tăng 39,2%.SNE Research cho biết các công ty Trung Quốc đang xúc tiến hợp tác với các doanh nghiệp Hàn Quốc để tránh các quy định trong Luật giảm lạm phát (IRA) của Mỹ. Trước tình hình này, Washington cũng đang cân nhắc các biện pháp tăng cường quy chế, vì thế các doanh nghiệp xứ sở kimchi cần phải lập ra chiến lược kinh doanh linh hoạt.