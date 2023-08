Bộ Hành chính và an toàn tích cực tăng cường ứng phó với thời tiết nắng nóng tại Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc vào 5 giờ chiều ngày 3/8 đã nâng cấp độ công tác khẩn cấp nhằm ứng phó với thời tiết nắng nóng của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương từ cấp độ 1 lên cấp độ 2.Trong tình hình lệnh cảnh báo nắng nóng đang được ban hành trên toàn quốc, dự kiến sẽ có hơn 108 khu vực nhận lệnh cảnh báo đặc biệt về nhiệt độ cảm nhận tối đa theo ngày trong vòng ba ngày sắp tới trên 35 độ C. Đây là điều kiện đủ để nâng cấp độ làm việc của Ủy ban phòng chống tai nạn lên cấp độ 2, và cũng là lần đầu tiên.Theo đó, Bộ trưởng Hành chính và an toàn Lee Sang-min đã kêu gọi các cơ quan và chính quyền địa phương tập trung cao độ để đối phó với tình hình hiện tại.Vào ngày 1/8, Bộ Hành chính đã khởi động Ủy ban phòng chống tai nạn và nâng mức độ cảnh báo nguy cơ nắng nóng lên mức cao nhất là "nghiêm trọng", là lần đầu tiên sau 4 năm Hàn Quốc nâng lên cấp độ này kể từ sau năm 2019.Ngoài ra, cơ quan này cũng viện trợ 6 tỷ won (4,6 triệu USD) cho ngân sách đối phó, để phòng ngừa và khắc phục thiệt hại nắng nóng; cấp phát khẩn cấp 3 tỷ won (2,3 triệu USD) tiền thuế đặc biệt về phòng chống tai nạn cho 17 tỉnh thành; 3 tỷ won cho tỉnh Bắc Jeolla để đảm bảo an toàn tại Trại họp bạn hướng đạo thế giới (World Scout Jamboree) tại đê chắn sóng Saemangeum thuộc huyện Buan của tỉnh này.Mặt khác, Ủy ban phòng chống tai nạn đã yêu cầu Bộ Tuyển dụng và lao động tiến hành chỉ đạo tạm ngừng làm việc trong khung giờ nóng bức hoặc thời gian làm việc tại các công trường xây dựng; chỉ thị Bộ Y tế và phúc lợi tăng cường rà soát tại khu vực tầng lớp yếu thế như người vô gia cư, khu ổ chuột và người có thu nhập thấp.Ủy ban còn ban hành lệnh ứng phó đến các cơ quan hữu quan khác, như đối với Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực, Bộ Hải dương và thủy sản và Cục Phát triển nông thôn Hàn Quốc (RDA) là nỗ lực bình ổn giá mặt hàng nông thủy sản, ngăn ngừa thiệt hại về gia súc và lương thực; đối với Bộ Địa chính và giao thông là thắt chặt quản lý cơ sở hạ tầng như đường bộ, đường sắt, đường hàng không; đối với Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên là xúc tiến chính sách cung cấp điện năng ổn định.Bên cạnh đó, Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn cũng yêu cầu các cấp trường học và trường mầm non tích cực xem xét điều chỉnh thời gian nhập học và lập ra chính sách chăm sóc học sinh.